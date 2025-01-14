KOSGEB'in KOBİ'lere vereceği destek tutarı belli oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programları ile işletmelere çeşitli tutarlarda verilecek desteklerin tutarı belli oldu.

Buna göre, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletme başına kredi alt limiti 5 milyon lira, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Krediler 36 ay vadeli olacak.

Destek programıyla, işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmaları ve rekabet avantajı elde etmeleri amaçlanıyor.

Programa başvuru şartları neler?

- Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanının güncel olması gerekecek.

- Başvuru yapacak işletmelerin, limited veya anonim şirket statüsünde olması talep ediliyor.

- Hızlı büyüyen, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son 3 yılda, her yıl bir önceki yıla göre ihracatı ile AR-GE harcamasını artıran işletmeler destek programına başvurabilecek.

- Bunların yanında, yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren, orta ölçekli, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğle belirlenen öncelikli ürünler listesindeki alanlara ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamına alınan işletmeler söz konusu destekten yararlanabilecek.

Kapasite Geliştirme Destek Programı

Kapasite Geliştirme Destek Programı ile de KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İşletme başına kredi alt limiti 1 milyon lira, üst limiti 20 milyon olarak belirlendi. Kredilerin azami vadesi 36 ay olacak.

Kimler yararlanabilecek?

- Destekten, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan işletmeler, başvuru koşullarını taşımak kaydıyla yararlanabilecek.

KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek.

- İşletmenin programa dahil olabilmesi için KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet veya anonim şirket statüsünde bulunması, hızlı büyüyen işletme niteliği taşıması gerekecek.

- Bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmayacak. Bu durumlar KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir AR-GE veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, AR-GE merkezi statüsüne, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi'ne sahip olmak ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliğine giderek sipariş sözleşmesi sunmak olarak sıralandı.

- Söz konusu destekler makine, teçhizat ve kalıp, yazılım, personel ve hizmet alımı giderleri için verilecek.

- Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular 28 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda ise süre sınırı bulunmuyor.