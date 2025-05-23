Küresel talep yavaşlıyor üretim pahalı hale geldi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı­ları Birliği (İHKİB), re­kabetçilikte yaşanan zorluk­lara rağmen 2024’te gerçek­leştirilen 17,9 milyar dolarlık ihracatta en çok katkısı bulu­nan üyelerini ödüllerdi. Tö­rende 47’si platin, 60’ı altın, 144’ü gümüş, 214’ü bronz ve 903’ü başarı ödülü olmak üzere toplam bin 368 firma­ya plaket ve sertifika verildi. Törende TGS Dış Ticaret ve LC Waikiki platin, Talu Teks­til altın ödülü alırken, bu yıl ilk kez verilen Trendyol E-İh­racat Özel Ödülü ise Defac­to Perakende Ticaret AŞ’nin oldu.

“İthalat 2,6 milyar dolardan 4 milyar dolara çıktı"

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gül­tepe, Türkiye’nin hazır gi­yimde küresel oyuncu oldu­ğunu hatırlattı. Aynı zaman­da İHKİB Başkanlığını da yürüten Gültepe, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin (AB) ise üçüncü büyük tedarikçisi konumun­da bulunduğunun altını çizdi.

Ülke ekonomisi için kritik önemi bulunan sektörde son 2,5 yılın zor geçtiğini vurgu­layan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zorlanmamız temel ola­rak iki nedenden kaynakla­nıyor. Birincisi küresel talep yavaş seyrediyor. Talebin ya­vaş seyri bütün tedarikçile­ri olumsuz etkiliyor. Ama bi­zi diğer tedarikçi ülkelerden ayıran çok daha önemli bir neden var. Türkiye, üretim­de pahalı bir ülke haline geldi. Burada üç veriyi paylaşmak istiyorum. Ocak 2022’den bu yana, asgari ücret yüzde 420, enflasyon yüzde 278 artarken kurdaki artış yüzde 167’de kaldı.

İşte bu tablo bizi üretim maliyetlerinde rakiplerimize göre yüzde 50-60 daha pahalı hale getirdi. Dolayısıyla ha­zır giyim başta olmak üzere birçok sektörde rekabetçili­ğimiz zayıfladı. 2022’de 21,2 milyar dolar olan hazır gi­yim ihracatımız, 2024’te 17,9 milyar dolara geriledi. İhra­catımızdaki daralma ne ya­zık ki bu yıl da devam ediyor. İlk dört ayı geçen yıla göre yüzde 6 ekside tamamladık. 2022’de 2,6 milyar dolar olan ithalatımız 2024’te 4 milyar dolara yükseldi. Çünkü İtha­lat daha cazip hale geldi.”

“E-ihracattan maksimum düzeyde yararlanacağız”

Mustafa Gültepe, konjonk­türel risklerin hasarını en aza indirmek için pazar çeşitlili­ğini artırmaya özel önem ver­diklerini söyledi. İki yıldır yo­ğun bir heyet programı uygula­dıklarını, fuarları Türkiye’nin üretim potansiyelinin vitrine çıkarıldığı platformlara dö­nüştürdüklerini vurgulayan Gültepe, “Dünyada değişen ticaret modellerini de yakın­dan takip ediyoruz. Bu konu­da özellikle e-ihracatın imkân­larından maksimum düzey­de yararlanmak istiyoruz. 2024’te gerçekleştirdiğimiz 260 milyar dolarlık ihracatın yüzde 2,6’sını online kanallar­dan gerçekleştirmiştik. Bu pa­yın 2028’de yüzde 10’a çıka­rılması hedefi doğrultusunda tüm paydaşlarımızla iş birlik­leri yapıyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de “Bulundu­ğumuz coğrafya adeta bir yan­gın yeri. Bizim için ihracatta mevzi kaybetmememiz, ül­kemizin ekonomik, siyasi ve güvenlik anlamında istikrarı önemli” diye konuştu.

“Hazır giyim Türk sanayinin gözbebeği, vazgeçilmezidir"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar. hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye’nin ihracatla büyüme yolculuğunda her zaman öncü rol oynadığının altını çizdi. Yıllık ihracatın 265 milyar dolar seviyesine çıkmasında hazır giyim sektörünün büyük katkısı olduğunu vurgulayan Ağar, “Sektörümüz, Türk sanayinin gözbebeği, vazgeçilmez bir parçası. Hazır giyim ve konfeksiyon en fazla döviz girdisi sağlayan, ‘Türk Malı’ imajını dünyada en iyi temsil eden sektörlerimizden biri. Bu doğrultuda bugüne kadar Türkiye ekonomisi için ne kadar önem arz ediyorsa bundan böyle de aynı şekilde önemli ve vaz geçilmez olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.