MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu: Enerji şokları yerli makine sektörü için fırsat olacak

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AB’nin devreye aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının sürdürülebilir üretim teknolojilerine dönüşümü hızlandırdığını söyledi. Karavelioğlu, “Dolayısıyla enerji şoklarını makine talebini büsbütün daraltacak bir faktör olarak değil, makinelerimize rağbet gördürecek bir fırsat olarak karşılıyoruz” dedi.

Makine sektörünün ihracatı ocak-şu­bat döneminde yıl­lık bazda yüzde 4,5 artarak 4,4 milyar dolara yükseldi. Maki­ne İhracatçıları Birliği (MA­İB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın ilk 2 ayında 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.Bu dönemde ma­kine ihracatı miktar bazında yüzde 10,6 gerilerken, kilog­ram başına ortalama ihracat fiyatında yaşanan yüzde 16,9 yükselişin etkisiyle değer ba­zında yüzde 4,5 artış sağlandı.

Yıllıklandırılmış konsolide makine ihracatı ise bir önce­ki 12 aya göre yüzde 2,6 artış­la 28,9 milyar dolara yükseldi.

En yüksek ihracat Almanya’ya

Ocak-şubat döneminde en yüksek ihracat 561 milyon do­larla yüzde 14,9 artışın yaşan­dığı Almanya’ya yapılırken, onu yüzde 57,6 yükseliş ve 370 milyon dolarlık ihracat­la ABD izledi. Üçüncü sırada yer alan İtalya’ya yapılan ihra­cat ise yüzde 16,4 artarak 100 milyon dolar eşiğini aşarken, Rusya’ya yapılan ihracat yüz­de 32, Irak’a yapılan ihracat ise yüzde 44 düştü. Alt sektör­lere bakıldığında en yüksek ih­racat 439 milyon dolarla “içten yanmalı motor ve aksamların­da” yapıldı. Bu alanda ihracat yüzde 11,2 arttı. Bu sektörü 291 milyon dolarla “inşaat ve ma­dencilik makineleri”, 249 mil­yon dolarla “pompa ve komp­resörler” izledi. Oransal ola­rak en yüksek artış yüzde 40,7 ile “türbin, turbojet ve hidrolik sistemler”de görüldü.

MAİB Kutlu Karavelioğlu, dünyada enerji ve lojistik ma­liyetlerindeki artışın kestiri­lemez hale gelmesinin, yatırım planlarının takvimini doğru­dan etkilediğini dile getirdi. AB’nin devreye aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­masının sürdürülebilir üretim teknolojilerine dönüşümü hız­landırdığını anlatan Karaveli­oğlu, “Dolayısıyla enerji şokla­rını makine talebini büsbütün daraltacak bir faktör olarak de­ğil, pandemiden bu yana tek­nolojik kabiliyetlerini ve de­ğerlerini hayli yükselttiğimiz yeni makinelerimize rağbet gördürecek bir fırsat olarak karşılıyoruz” diye konuştu.

“Avrupa'nın savunma sanayisi ithalatı makineye yarar”

Kutlu Karavelioğlu, jeopo­litik gerilimlerin savunma sa­nayisi yatırımlarını hızla ar­tıracağını belirterek, Avru­pa ülkelerinin son yıllarda bu alandaki ithalatının artması­nın makine sektörü açısından dolaylı ama güçlü bir talep ka­nalı anlamına geldiğini söyle­di. Karavelioğlu, “Avrupa’nın güvenlik harcamalarını artır­ması yalnızca askeri platform ve mühimmat üretimini de­ğil, bu üretimi mümkün kılan sanayi altyapısının moderni­zasyonunu ve hatta Alman­ya’dan başlayarak makine imalatçılarının tedarikçilik­ten savunma ana sanayisine kaymasını beraberinde getiri­yor. Teknolojik rekabetin her aşamasında olduğu gibi önü­müzdeki dönemde de makine imalat sanayisinin stratejik önemi daha görünür hale ge­lecektir” ifadelerini kullandı.

“Çin’e karşı ilave gümrük vergisi uygulanmalı”

Türkiye’nin makine üretiminde düşüş yaşandığını dile getiren Karavelioğlu, tek yönlü ticaretle pazarı domine eden Çin mallarının haksız rekabete karşı geliştirilen bütün tedbirleri kolayca bertaraf ettiğini anlattı.

Karavelioğlu, ocakta yıllıklandırılmış makine ithalatının 46,5 milyar dolara yükseldiğini kaydederek, “Bunu, sivil ve askeri savunma alanında kritik işlev üstlenen teknoloji ekosistemimizin sürdürülebilirliğine yönelik açık bir tehdit olarak algılıyoruz. İlave gümrük vergilerinde bizim de ihmal edilemez oranlar uygulamamız artık kaçınılmaz görünüyor” diye konuştu.