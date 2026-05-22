Mehmet Ali Yalçındağ: Türkiye’yi AB’de isteyenlerin sayısı istemeyenlerden fazla

Recep ERÇİN

Dış Ekonomik İlişkiler Ku­rulu (DEİK), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinin bir an önce tamamlanması için Avrupalı mu­hataplar nezdinde bir çalışma baş­lattı. Geçen süreçte DEİK Avrupa Konseyleri üyesi iş insanlarının destekleriyle oluşturulan bütçe sayesinde, Avrupa’da Türkiye le­hine kamuoyu oluşturmak için, ta­mamen sivil inisiyatife dayanan projeler hayata geçirildi. Avru­pa’da birden çok toplantı düzen­lendi ve önde gelen medya kuru­luşlarında ülke liderlerine hitaben açık mektuplar yayımlandı.

Önce­ki gün bu çalışmaların detayları ve çıktılarını paylaşmak üzere DE­İK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/ Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın ev sahipliğinde medya kuruluşla­rının yöneticilerinin davet edildi­ği bir toplantı düzenlendi. Yalçın­dağ, toplantıda yaptığı konuşmada “Türkiye’nin AB’ye tam üye olma­sını isteyen ülkelerin sayısı iste­meyenlerden fazla. İsteyenlerin sayısı daha da artacak” dedi.

Ankara’nın desteği tam

Neden böyle bir girişim başlat­tıklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Yalçındağ, ABD Başkanı Donald Trump’ın adeta masayı dağıttığı dünyada, masa yeniden kurulur­ken daha güçlü bir koltuk sahibi olabilmek için AB’nin Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiği gerçeğinden hareket ettiklerini söyledi.

Geçen süreçte yapılan ça­lışmalara rağmen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi Avru­pa dışında Rusya ve Çin blokunda gören açıklamalarına ilişkin soru­yu yanıtlayan Nail Olpak, “Avru­pa’da liderlik krizi var bunun gös­tergesi” ifadelerini kullandı.

Bu­nunla birlikte hem daha sonra AB içinden gelen açıklamalara hem de Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan ile Ursula von der Le­yen’in yaptığı telefon görüşmesi­ne dikkat çeken Olpak, bu gelişme­lerin AB tarafının bir geri adımı olarak görülebileceğini kaydetti. DEİK’in başlattığı girişime Anka­ra’nın nasıl baktığı konusundaki soruları da yanıtlayan Olpak, si­vil bir inisiyatifle başlatılan proje­nin Ankara tarafından olumlu kar­şılandığını ve destek gördüğünü, hem Ticaret Bakanlığı hem Dışiş­leri Bakanlığı tarafından olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Hedefsiz bir Avrupa olmamalı

Avrupa’nın ABD’nin yeni ko­numlanışı karşısında hedefsiz kaldığını ve şaşkın bir şekilde en yakınında Türkiye dururken Çin ile rekabette Hindistan, Mek­sika gibi ülkelerle entegrasyo­na yöneldiğini anlatan Mehmet Ali Yalçındağ, Avrupa’nın Tür­kiye ile entegre olması gerektiği­ni söyledi. Yalçındağ, AB’ye tam üyelik süreci kapsamında başlat­tıkları çalışmaların hedefinin bu yılın sonunda tam üyelik süreci­nin başlatılması ve bir iki yıl içe­risinde tamamlanması olduğunu da sözlerine ekledi.

Yalçındağ, ay­rıca şunları kaydetti: “Türkiye’yi dahil etmeyen bir Avrupa sanayi stratejisi, Avrupa’nın kendi üre­tim bantlarını sekteye uğratacak­tır. Derin entegrasyona sahip ol­duğumuz sektörlerde ‘Made in Europe’ konsepti, Türkiye’yi de kapsayacak bir ortaklık vizyonuy­la ilerletilmelidir. Yeni çelik ön­lemleri; hem hammadde (hurda) kısıtı hem de pazar (kota) enge­li ile ihracatımızı bir ‘çifte kıska­ca’ almamalıdır.

Gümrük Birliği, AB’nin yeşil ve dijital dönüşümü çerçevesinde getirilen yeni tek­nik düzenlemelere hızla entegre edilmelidir. Tedarik zincirlerinin korunması ve Türkiye’nin AB’nin ekonomik dayanıklılığına katkı sunmaya devam etmesi ancak bu şekilde mümkündür. AB ile enteg­rasyonun sadece sanayi ürünle­riyle sınırlı kalmamasını; kamu alımları, hizmetler ve e-ticareti de kapsayacak şekilde derinleştiril­mesini talep ediyoruz.”