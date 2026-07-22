Mersin Serbest Bölge’de güneş enerjisi yükseliyor

Doğu Akdeniz’deki stratejik coğrafi konumu ve güçlü ulaşım bağlantılarıyla yatırımcılar için ilk tercihlerden biri konumunda olan Mersin Serbest Bölgesi, 877 dönüm arazi üzerine kurulu endüstri ve depolama tesisleriyle bölgeye değer kazandırmaya devam ediyor. Türkiye’deki serbest bölgeler içinde doğrudan denize bağlı rıhtımı bulunan tek serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi’nde bu yılın ilk yarısında ticaret hacmi yüzde 6 artış ile 1,9 milyar dolara ulaştı.

“Yeşil dönüşüm yatırımlarına odaklanmış durumdayız”

Bölgelerinin ihraç kabiliyeti yüksek ileri bir tarım potansiyeline sahip bir hinterlantta yer aldığına dikkat çeken Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı; gelişmiş dış ticaret, bankacılık, müşavirlik hizmetleri ve kalifiye personel altyapılarıyla uluslararası ticarette kritik rol oynayan ticaret üsleri arasında yer aldıklarına atıfta bulundu. Bölgedeki altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladıkları bilgisini veren Avcı, son yıllarda ise yeşil dönüşüm yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Son yıllarda bölgelerinde temiz enerji ve temiz çevre sorumluluğuyla hareket ettiklerinin altını çizen Ali Avcı, “AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki düzenlemelere uyarak bölgemizde MESBAŞ’a ait 6 binanın çatısına toplamda 3 bin 300 kWp kapasiteli güneş enerji santrallerimizi tamamladık. Yeni GES yatırımlarımızla bölgemizdeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu GES’lerden karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mersin Serbest Bölgesi’nin Türkiye’deki serbest bölgeler içinde doğrudan denize bağlı rıhtımı bulunan tek serbest bölgesi olduğunu ifade eden Ali Avcı, faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bölgemize ait 565 metre uzunluğundaki rıhtımlarda yıllık ortalama 350-400 gemiye hizmet veriyoruz. Limanda yıllık ortalama 1,5 ila 2 milyon ton aralığında mal elleçleniyor. Ayrıca Mersin Uluslararası Limanı ile ortak bir kapıya sahibiz. Bölgemizde denizyolunun yanı sıra kara, demiryolu ve havayolu bağlantıları da son derece güçlü. Mersin’in geniş araç filosuna sahip taşımacılık firmaları sayesinde yurt içine, Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve Türk cumhuriyetlerine kesintisiz sevkiyat yapılabiliyor. TCDD ve özel demiryolu şirketlerinin imkânlarıyla bölgemizden tüm destinasyonlara trenle bağlanmak mümkündür. Havayolu taşımacılığında ise bölgeye sadece 43 kilometre uzaklıkta bulunan Uluslararası Çukurova Havalimanı vasıtasıyla tüm dünya ülkelerine erişim sağlanıyor.”

150 ülkeyle ticaret yapılıyor

Bölgede gerçekleştirilen ticaretin çeşitliliği ve küresel erişiminin de oldukça yüksek seviyelerde yer aldığını kaydeden Ali Avcı, bugün itibarıyla 600 kalem ürün için 150 ülke ile ticaret yaptıklarını kaydetti. En fazla dış ticaret gerçekleştirilen ülkelerin başında ABD, İtalya, İran, Irak, Çin, Suriye, Hollanda ve Almanya’nın geldiğini sözlerine ekleyen Avcı, şunları kaydetti:

“Ticaret hacmimizin yüzde 64’ünü sanayi ürünleri, yüzde 36’sını ise tarım ürünleri oluşturuyor. Bu yılın ilk yarısında ticaret hacmimizi yüzde 6 artırarak büyük bir başarıya imza attık. 2025 yılının ilk yarısında 1,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2026’nın aynı döneminde 1,9 milyar dolara yükseldi. Kuruluşundan bu yana toplam 86,8 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan bölgemiz, Türkiye’deki 19 serbest bölge arasında en yüksek ticaret hacmine sahip 2’nci serbest bölge konumunu ise korumaya devam ediyor.”