Mersinli esnaftan haksız rekabete tepki: Zincir marketler pazar günleri kapatılsın

Mersin’de esnaflar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlerin pazar günü kapatılabileceği açıklamasına dair, “esnafımız için tarihi bir adım olur" fikrinde birleşti. Pandemi sürecinde bu uygulamanın başarılı olduğunu belirten sektör temsilcileri, kapanmanın genele yayılmasını talep ediyor.

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması konu­sunda “Üst meslek kuruluşların­ca teklif gelirse değerlendiririz” şeklinde açıklamasının ardından Mersinli esnaf konuyu yeniden gündeme taşıdı. Mersin Peraken­deci İş Adamları Derneği (MEPİ­AD) Başkanı Özcan Demir, Tica­ret Bakanı Ömer Bolat’ın zincir marketlerin pazar günleri kapa­tılması yönündeki açıklamasına tam destek verdi. Demir, haftanın yedi günü, iğneden ipliğe her şeyi satan zincir marketlerin pazar gü­nü kapalı olmasının yalnızca hak­sız rekabeti önlemekle kalmayıp, aynı zamanda insani bir zorunlu­luk olduğunu savundu.

Esnafa can suyu ve sosyal yaşamı koruma

Yıllardır bu konunun gündeme getirilmesi için çaba gösterdikle­rini hatırlatan Özcan Demir, hü­kümetten gelen bu açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini dile ge­tirdi. Söz konusu kararın uygula­maya geçmesi durumunda, reka­bet açısından esnaf ve sanatkara adeta “can suyu” olacağını savu­nan Demir, zincir marketlerin yo­ğun baskısına dikkat çekti.

Pazar günleri zincir marketler dışındaki çarşı esnafının ve mahalle arala­rında hizmet veren esnafın potan­siyelinin artacağını belirten De­mir, “Zincir marketlerin her tür­lü ürünü satması ve haftanın yedi günü geç saatlere kadar açık ol­ması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir ya­pıya kavuşacaktır” dedi.

Çalışanların yaşam kalitesi artacak

Haftada bir gün tatilin çalışan­lar açısından da önemli olduğu­nu söyleyen Demir, “Bakanımızın sözleri, esnafımızın ve çalışanla­rımızın yaşam kalitesini artırma­ya yönelik son derece önemli bir adımdır. Pazar günleri marketle­rin kapalı olması; mahalle kültü­rünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesi ol­ması sebebiyle insani ve sosyal bir konudur” diye konuştu.

Milli servetin tabana yayılması

Düzenlemenin sosyoekonomik boyutuna dikkat çeken Özcan De­mir, bunun sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politika olduğunu ifade etti. De­mir, “Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede har­car. Bu, milli servetin tabana ya­yılması demektir. Esnaf; bulundu­ğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, aynı zamanda sosyal dokumuzun temel taşlarıdır. Esnafımız tekel­leşmenin önüne geçerek sağlık­lı bir rekabet ortamı yaratır ve fi­yatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstlenir” dedi.

“Pandemi sürecinde iyi sonuçlar almıştık”

Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Muhammed Sadık Öz­kan da pandemi sürecinde uygu­lanan ve son derece olumlu yansı­ması olan kararı desteklediklerini belirttiği açıklamasında, “Büyük marketler de bize can suyu için za­man tanısınlar. Pandemi de çok iyi faydalandılar. Biz destekliyo­ruz. Burada şöyle bir sıkıntı var in­sanlar, özellikle çalışan insanlar genelde alışverişini hafta sonu­na bırakıyordu. Bu kez hafta içi­ne almak durumunda kalacaklar. Bu durum elbette hafta arası bu tür büyük marketler, mesai saat­lerini uzatarak aşma yoluna gide­cektir. Bu çalışanlar için olumsuz bir durum da oluşturabilir. Ama tüm bunlara karşın bir yerel esna­fın canlılık kazanması adına pazar günleri kapanma kararını destek­liyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bellona Bayisi Fuat Özsavran ise ekonomik tablo altında son derece zor günler geçiren küçük esnaf için bu durumun son dere­ce önemli olduğunu ifade ederek, “Bu kararı son derece olumlu bu­luyoruz. Pandemi sürecinde de bu konu tekrar gündeme gelmiş­ti. Çok olumlu yansımaları oldu. O zaman da ne kadar gerekli ol­duğu konusunda fikir birliğine varmıştık. Bu tür bir yasal dü­zenleme yapılması teşvik edici olacaktır” dedi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
