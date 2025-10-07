Mersinli esnaftan haksız rekabete tepki: Zincir marketler pazar günleri kapatılsın
Mersin’de esnaflar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlerin pazar günü kapatılabileceği açıklamasına dair, “esnafımız için tarihi bir adım olur" fikrinde birleşti. Pandemi sürecinde bu uygulamanın başarılı olduğunu belirten sektör temsilcileri, kapanmanın genele yayılmasını talep ediyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması konusunda “Üst meslek kuruluşlarınca teklif gelirse değerlendiririz” şeklinde açıklamasının ardından Mersinli esnaf konuyu yeniden gündeme taşıdı. Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD) Başkanı Özcan Demir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın zincir marketlerin pazar günleri kapatılması yönündeki açıklamasına tam destek verdi. Demir, haftanın yedi günü, iğneden ipliğe her şeyi satan zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasının yalnızca haksız rekabeti önlemekle kalmayıp, aynı zamanda insani bir zorunluluk olduğunu savundu.
Esnafa can suyu ve sosyal yaşamı koruma
Yıllardır bu konunun gündeme getirilmesi için çaba gösterdiklerini hatırlatan Özcan Demir, hükümetten gelen bu açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Söz konusu kararın uygulamaya geçmesi durumunda, rekabet açısından esnaf ve sanatkara adeta “can suyu” olacağını savunan Demir, zincir marketlerin yoğun baskısına dikkat çekti.
Pazar günleri zincir marketler dışındaki çarşı esnafının ve mahalle aralarında hizmet veren esnafın potansiyelinin artacağını belirten Demir, “Zincir marketlerin her türlü ürünü satması ve haftanın yedi günü geç saatlere kadar açık olması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir yapıya kavuşacaktır” dedi.
Çalışanların yaşam kalitesi artacak
Haftada bir gün tatilin çalışanlar açısından da önemli olduğunu söyleyen Demir, “Bakanımızın sözleri, esnafımızın ve çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik son derece önemli bir adımdır. Pazar günleri marketlerin kapalı olması; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesi olması sebebiyle insani ve sosyal bir konudur” diye konuştu.
Milli servetin tabana yayılması
Düzenlemenin sosyoekonomik boyutuna dikkat çeken Özcan Demir, bunun sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politika olduğunu ifade etti. Demir, “Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede harcar. Bu, milli servetin tabana yayılması demektir. Esnaf; bulunduğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, aynı zamanda sosyal dokumuzun temel taşlarıdır. Esnafımız tekelleşmenin önüne geçerek sağlıklı bir rekabet ortamı yaratır ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstlenir” dedi.
“Pandemi sürecinde iyi sonuçlar almıştık”
Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Muhammed Sadık Özkan da pandemi sürecinde uygulanan ve son derece olumlu yansıması olan kararı desteklediklerini belirttiği açıklamasında, “Büyük marketler de bize can suyu için zaman tanısınlar. Pandemi de çok iyi faydalandılar. Biz destekliyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var insanlar, özellikle çalışan insanlar genelde alışverişini hafta sonuna bırakıyordu. Bu kez hafta içine almak durumunda kalacaklar. Bu durum elbette hafta arası bu tür büyük marketler, mesai saatlerini uzatarak aşma yoluna gidecektir. Bu çalışanlar için olumsuz bir durum da oluşturabilir. Ama tüm bunlara karşın bir yerel esnafın canlılık kazanması adına pazar günleri kapanma kararını destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bellona Bayisi Fuat Özsavran ise ekonomik tablo altında son derece zor günler geçiren küçük esnaf için bu durumun son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Bu kararı son derece olumlu buluyoruz. Pandemi sürecinde de bu konu tekrar gündeme gelmişti. Çok olumlu yansımaları oldu. O zaman da ne kadar gerekli olduğu konusunda fikir birliğine varmıştık. Bu tür bir yasal düzenleme yapılması teşvik edici olacaktır” dedi.