Mersinli esnaftan haksız rekabete tepki: Zincir marketler pazar günleri kapatılsın

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması konu­sunda “Üst meslek kuruluşların­ca teklif gelirse değerlendiririz” şeklinde açıklamasının ardından Mersinli esnaf konuyu yeniden gündeme taşıdı. Mersin Peraken­deci İş Adamları Derneği (MEPİ­AD) Başkanı Özcan Demir, Tica­ret Bakanı Ömer Bolat’ın zincir marketlerin pazar günleri kapa­tılması yönündeki açıklamasına tam destek verdi. Demir, haftanın yedi günü, iğneden ipliğe her şeyi satan zincir marketlerin pazar gü­nü kapalı olmasının yalnızca hak­sız rekabeti önlemekle kalmayıp, aynı zamanda insani bir zorunlu­luk olduğunu savundu.

Esnafa can suyu ve sosyal yaşamı koruma

Yıllardır bu konunun gündeme getirilmesi için çaba gösterdikle­rini hatırlatan Özcan Demir, hü­kümetten gelen bu açıklamanın kendilerini mutlu ettiğini dile ge­tirdi. Söz konusu kararın uygula­maya geçmesi durumunda, reka­bet açısından esnaf ve sanatkara adeta “can suyu” olacağını savu­nan Demir, zincir marketlerin yo­ğun baskısına dikkat çekti.

Pazar günleri zincir marketler dışındaki çarşı esnafının ve mahalle arala­rında hizmet veren esnafın potan­siyelinin artacağını belirten De­mir, “Zincir marketlerin her tür­lü ürünü satması ve haftanın yedi günü geç saatlere kadar açık ol­ması, mahalle esnafımızın ayakta kalmasını zorluyor. Pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması, tüketicinin yeniden küçük esnafa yönelmesini sağlayacak, böylece ekonomimiz daha dengeli bir ya­pıya kavuşacaktır” dedi.

Çalışanların yaşam kalitesi artacak

Haftada bir gün tatilin çalışan­lar açısından da önemli olduğu­nu söyleyen Demir, “Bakanımızın sözleri, esnafımızın ve çalışanla­rımızın yaşam kalitesini artırma­ya yönelik son derece önemli bir adımdır. Pazar günleri marketle­rin kapalı olması; mahalle kültü­rünü, komşuluk ilişkilerini ve en önemlisi, esnafın ve çalışanların aileleriyle geçirebileceği zamanı koruma altına alma meselesi ol­ması sebebiyle insani ve sosyal bir konudur” diye konuştu.

Milli servetin tabana yayılması

Düzenlemenin sosyoekonomik boyutuna dikkat çeken Özcan De­mir, bunun sadece esnafı değil, tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir politika olduğunu ifade etti. De­mir, “Esnafımız kazandığını yine bulunduğu mahallede, ilçede har­car. Bu, milli servetin tabana ya­yılması demektir. Esnaf; bulundu­ğu bölgeden çalışan istihdam eder, işsizliğin önlenmesinde kritik rol oynar. Mahalle bakkalı, kasabı, manavı sadece birer işletme değil, aynı zamanda sosyal dokumuzun temel taşlarıdır. Esnafımız tekel­leşmenin önüne geçerek sağlık­lı bir rekabet ortamı yaratır ve fi­yatlar üzerinde dengeleyici bir rol üstlenir” dedi.

“Pandemi sürecinde iyi sonuçlar almıştık”

Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Muhammed Sadık Öz­kan da pandemi sürecinde uygu­lanan ve son derece olumlu yansı­ması olan kararı desteklediklerini belirttiği açıklamasında, “Büyük marketler de bize can suyu için za­man tanısınlar. Pandemi de çok iyi faydalandılar. Biz destekliyo­ruz. Burada şöyle bir sıkıntı var in­sanlar, özellikle çalışan insanlar genelde alışverişini hafta sonu­na bırakıyordu. Bu kez hafta içi­ne almak durumunda kalacaklar. Bu durum elbette hafta arası bu tür büyük marketler, mesai saat­lerini uzatarak aşma yoluna gide­cektir. Bu çalışanlar için olumsuz bir durum da oluşturabilir. Ama tüm bunlara karşın bir yerel esna­fın canlılık kazanması adına pazar günleri kapanma kararını destek­liyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bellona Bayisi Fuat Özsavran ise ekonomik tablo altında son derece zor günler geçiren küçük esnaf için bu durumun son dere­ce önemli olduğunu ifade ederek, “Bu kararı son derece olumlu bu­luyoruz. Pandemi sürecinde de bu konu tekrar gündeme gelmiş­ti. Çok olumlu yansımaları oldu. O zaman da ne kadar gerekli ol­duğu konusunda fikir birliğine varmıştık. Bu tür bir yasal dü­zenleme yapılması teşvik edici olacaktır” dedi.