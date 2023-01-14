Nilüfer Çevikel: KGF'de bankalara kritik görevler düşüyor

Çevikel, “Kredi paketinin, özellikle teminat sorunuyla karşı karşıya kalan KOBİ’lerin elini rahatlatmasını bekliyoruz. Bunun için ortaya konan yeni anlayışın, uygulamaya da sorunsuz şekilde yansıması şart. Hem kamu bankalarına hem de özel bankalara kritik görevler düşüyor” diye konuştu.

"Krediye ulaşım kolay olmalı"

Reel sektörün krediye ulaşımının hızlı ve kolay olması halinde ekonomiye sağladığı katma değerin artacağını da belirten Çevikel, “25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile 35 milyar TL limitine haiz İhracat Destek Paketi, özellikle KOBİ’ler açısından faydalı sonuçları beraberinde getirebilir. Ancak bankaların yeni döneme uyumu ile ilgili muhtemel aksamalar, yatırımları frenleyecektir. Merkezi sistemle kredilerin amaç dışı kullanımının engellenmesini ise değerli buluyoruz. Paketten yararlanacakların bu süreçte istihdamı azaltmama taahhüdünde bulunması da olumlu” dedi.