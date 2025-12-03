Özer Matlı, BTSO için adaylığını açıkladı
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2026 yılında yapılması beklenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimleri için adaylığını açıkladı.
Nezaket Çetin
Uzun yıllardır Bursa iş dünyasında farklı kesimlerle yakın temas halinde çalışan Matlı, adaylık kararını duyururken Bursa’nın ekonomik yapısına ve sektör çeşitliliğine dikkat çekti. Bursa’nın tekstilden otomotive, tarımdan makineye, inşaattan hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede üretim ve ticaret yapan güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Matlı, sektör temsilcileri ile temaslarını başlattığını dile getirdi.
Seçimlere henüz uzun bir süre olduğunu hatırlatan Matlı, bu süreçte iş dünyasının beklentilerini dinlemenin ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarını yerinde görmenin önemli olduğunu söyledi. Bursa Ticaret Borsası’ndaki görevinde tarım, gıda ve üretim odaklı birçok çalışmaya imza atan Özer Matlı, Bursa için hizmetlerine yeni dönemde de kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Şehrin ekonomik gelişiminde tüm sektörlerin katkısının önemli olduğuna dikkat çeken Matlı, önümüzdeki dönemde iş dünyasıyla daha sık bir araya gelerek görüşmeleri genişleteceklerini ifade etti.