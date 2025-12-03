Özer Matlı, BTSO için adaylığını açıkladı

Nezaket Çetin

Uzun yıllardır Bursa iş dünyasında farklı kesimlerle yakın temas halinde çalışan Matlı, aday­lık kararını duyururken Bur­sa’nın ekonomik yapısına ve sektör çeşitliliğine dikkat çekti. Bursa’nın tekstilden otomoti­ve, tarımdan makineye, inşa­attan hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede üretim ve ticaret yapan güçlü bir şehir ol­duğunu vurgulayan Matlı, sek­tör temsilcileri ile temaslarını başlattığını dile getirdi.

Seçim­lere henüz uzun bir süre oldu­ğunu hatırlatan Matlı, bu süreç­te iş dünyasının beklentilerini dinlemenin ve farklı sektörle­rin ihtiyaçlarını yerinde görme­nin önemli olduğunu söyledi. Bursa Ticaret Borsası’ndaki gö­revinde tarım, gıda ve üretim odaklı birçok çalışmaya im­za atan Özer Matlı, Bursa için hizmetlerine yeni dönemde de kaldığı yerden devam edeceği­ni belirtti. Şehrin ekonomik ge­lişiminde tüm sektörlerin kat­kısının önemli olduğuna dikkat çeken Matlı, önümüzdeki dö­nemde iş dünyasıyla daha sık bir araya gelerek görüşmeleri ge­nişleteceklerini ifade etti.