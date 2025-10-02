PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia 2025 kapılarını açtı

Artkim Fuarcılık tarafından düzenlenen etkinliğin açılışında, Artkim Group Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, İKMİB TİM Delegesi Ömer Saim Oğuz ve TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk konuşma yaptı. Konuşmalarda, ihracat hedefleri, hammadde bağımlılığı, sürdürülebilirlik ve sektörün küresel trendleri öne çıktı.

Ömer Saim Oğuz, kimya sektörünün 2024’te 30,8 milyar dolarlık ihracata ulaştığını hatırlatarak, 2025’in 33 milyar doların üzerinde tamamlanacağına inandıklarını söyledi. Asıl hedefin 2030’da 50 milyar doları aşmak olduğunu belirten Oğuz, çevre dostu ve yenilikçi çözümlerle ihracat kapasitesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk ise sektörün temel sorunlarından birinin hammadde bağımlılığı olduğunu dile getirdi. Erk, Avrupa’ya ihracatın gerilerken üretim ve tüketimin Uzak Doğu’ya kaydığına dikkat çekerek, yüksek teknolojili ürünlere yönelmenin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Robotik zımparalama ve polisaj çözümleri

Artkim Group Başkanı Ahmet Güler, fuarın sadece bir sergi değil, aynı zamanda iş birlikleri ve yeni teknolojilerin tanıtıldığı uluslararası bir platform olduğunu belirtti. Bu yıl fuarda elektrikli araçlar için enerji transferini sağlayan EV4DC teknolojisi ile robotik zımparalama ve polisaj çözümleri ilk kez sergileniyor.

Geçtiğimiz yıl 44 ülkeden 4 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuarın, bu yıl 60’tan fazla ülkeden 5 bin profesyoneli buluşturması bekleniyor.