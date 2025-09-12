Sanayicilerden AB ülkelerine vize tepkisi: Makineleri teslim almak için bile gidemiyoruz

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 14. Geleneksel Bü yükelçilikler Resepsiyo nu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla dü zenlendi. Yabancı misyon tem silcileri ile iş dünyasını bir araya getiren resepsiyonda sanayici ler, vize engelinin iş dünyasının önünü tıkadığını dile getirdi. Etnografya Müzesi bahçe sinde gerçekleşen resepsiyo nun açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Ardıç, iş dünya sının yaşadığı vize sorunlarını somut bir örnekle dile getirdi.

Ardıç, “Bizler uluslararası fu arlarda ülkemizi temsil etmek, yeni iş birlikleri kurmak ve ya tırımları hayata geçirmek is tediğimizde hâlâ uzun ve zah metli vize prosedürleri ile kar şı karşıya kalıyoruz. Mallar serbestçe dolaşırken, o mal ları üreten biz sanayicilerin önünde böylesi engellerin bu lunması ciddi bir çelişkidir” dedi. AB büyükelçilerine sesle nen Ardıç, “Ülkelerinizden satın aldığımız bir makineyi teslim al maya gitmek için bile vize veril miyor.

Ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda iş dünyasına desteği nizi bekliyoruz” ifadelerini kul landı. “Gümrük Birliği güncellemesi ortak fayda sağlar” Konuşmasında Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri de değerlendiren Ardıç, 1995’ten bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin günümüz ihtiyaçları nı karşılamadığını söyledi.

Mev cut anlaşmanın yalnızca sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürün lerini kapsadığını hatırlatan Ar dıç, “Gümrük Birliği’nin kapsa mının genişletilmesi yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği için de ortak çıkar niteliği taşımaktadır. Bu gerçek, güncellemenin karşılıklı fayda sağlayacağını açıkça göstermek tedir” dedi. Ardıç, ASO’nun 10 bini aşkın üyesiyle sanayinin dö nüşümünde öncü bir rol üstlen diğini vurguladı. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri konusunda projeler ge liştirdiklerini aktaran Ardıç, An kara’nın yüksek teknoloji kapa sitesine dikkat çekti.

“Ankara Türkiye’nin tekno lojik gelişmişlik düzeyinde 81 il içinde birinci sırada yer aldı” di yen Ardıç, savunma sanayii, üni versiteler, Ar-Ge merkezleri ve sanayi devlerini aynı ekosistem de buluşturan başkentin “yenilik ve teknolojinin merkezi” haline geldiğini söyledi. Teknoloji üssü ve serbest bölge projeleri Ardıç, konuşmasının önemli bölümünü ASO’nun yürüttüğü iki stratejik projeye ayırdı: “ASO Teknoloji Üssü: 1,2 mil yon metrekarelik alanda kurula cak.

2026’da temeli atılacak olan proje tamamlandığında 800’den fazla firmaya ev sahipliği yapa cak, 18 bin nitelikli istihdam ya ratacak ve Ankara’nın yıllık ih racatına 1,5 milyar dolar katkı sağlayacak. ASO Serbest Bölge si: Temelli Sanayi Havzası’nda 4,2 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek. 200’ün üze rinde firma faaliyet gösterecek, 40 bin kişiye istihdam sağlaya cak ve ihracata 4 milyar dolarlık katkı yapacak.”

“Enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indireceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resepsiyonda yaptığı konuşmada küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin ekonomik programına değindi. Yılmaz, “Haziran 2024’ten itibaren enflasyonda kesintisiz azalma süreci yaşıyoruz. 2025 yılı sonunda yüzde 30’un altına inecek, 2028’de kalıcı olarak tek haneye düşecektir” dedi. OVP kapsamında şu hedefleri paylaştı: Cari açığın 2028’de yüzde 1 seviyesine gerilemesi,Program dönemi sonunda 2,5 milyon ilave istihdam yaratılması,İşsizlik oranının ilk kez yüzde 8’in altına düşmesi,Mal ihracatının 300 milyar doların, hizmet ihracatının 150 milyar doların, turizm gelirinin ise 75 milyar doların üzerine çıkması.

“AB ile kazan-kazan anlayışıyla ilerleyebiliriz”

Yılmaz, AB ile ilişkilerde pozitif gündem oluşturmak istediklerini belirterek, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonundan vize kolaylığına kadar her konuda kazan-kazan anlayışıyla yapabileceğimiz çok şey var. İnşallah Avrupa Birliği de bu liderliği gösterir” şeklinde konuştu.