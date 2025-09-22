SANKO Holding, gençlerin yenilikçi projelerini destekliyor

TEKNOFEST’in Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Adil Sani Konukoğlu, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize inanıyoruz. Ülkemizin TEKNOFEST’e vereceği destekle gençlerimiz daha da ileriye gidecektir” dedi.

"Bizim için en büyük gurur kaynağı"

2020 yılından beri TEKNOFEST’in ana paydaşı olduklarını, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışlarının yürütücülüğünü üstlendiklerini anımsatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli teknoloji hamlesi, yalnızca teknolojik ürünler geliştirmek değil; aynı zamanda sürdürülebilirlikten enerji verimliliğine, çevre bilincinden toplumsal faydaya kadar geniş bir alanı kapsayan bir vizyonun parçası. TEKNOFEST, bu vizyonu gençlerimizin enerjisi ve hayal gücüyle gerçeğe dönüştürüyor.

SANKO Holding olarak bu süreçte, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmayı, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak projeleri desteklemeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini desteklemek, onların fikirlerini hayata geçirecek zemini hazırlamak bizim için en büyük gurur kaynağıdır.”

"TEKNOFEST Türkiye’den dünyaya açılan Türk gençliğinin vizyonu"

“Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma hedefiyle proje geliştiren gençlerimizin gayretleri ve sorumluluk bilinçleri bizleri heyecanlandırıyor” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Dünyanın hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde gençlerimizin birbirinden kıymetli projeler geliştirerek geleceğe hazırlanmasını çok kıymetli. TEKNOFEST Türkiye’den dünyaya açılan Türk gençliğinin vizyonudur. Aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimize destek olup onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında hepimize önemli görevler düşüyor. Bilime ve teknolojiye önem verip proje geliştiren gençlerimizle ne kadar gurur duysak az.”

"Gençlerimize güvenimiz tam"

TEKNOFEST'i her yıl düzenli olarak ziyaret ederek gençlerle bir araya gelip projelerini heyecan ve gururla dinlediğini anlatan Konukoğlu, gençlere şu önerilerde bulundu:

“Hayatınızın her döneminde ulaşmak istediğiniz hedefler belirleyin ve hedefinize varmak için kararlılıkla çalışın. Hayatınızda disiplinden ve dürüstlükten asla ödün vermeyin. Bilgiye erişimin kolay olduğu bu dönemde fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Hata yapmaktan asla korkmayın.”

Konukoğlu, “Ülkemizin geleceğine katkı sunmak için büyük özveriyle çalışıp proje geliştiren tüm gençlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.