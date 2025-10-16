“Sürdürülebilirlik, sadece çevresel değil, mirasa da yatırım yapmak”
Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol, “Her kış insan kaynakları ekibimiz köy muhtarlarıyla iş birliği içinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yaz döneminde hayata geçireceğimiz istihdam planlamalarını bu veriler doğrultusunda şekillendiriyoruz” dedi.
Sürdürülebilirliği sadece çevresel önlemler değil, aynı zamanda kültürel mirasa ve sosyal faydaya da yatırım olarak gören Hapimag Sea Garden Hasat Günleri’nin yedincisini düzenledi. Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol, sürdürülebilirlik anlayışlarını “Hapimag olarak turizmi sadece eğlenceli bir hizmet olarak değil, doğayı koruyan, toplulukları güçlendiren, yerel kültürü ve ekonomiyi destekleyen bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz” diye özetledi.
Türkiye, İsviçre, İspanya, Hollanda, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Fas’ta bulunan toplam 26 tesisin operasyonlarından sorumlu olan Demirkol, 26 yıldır çalıştığı Hapimag’ın kuruluş hikayesini anlatırken, 1960 yılında İsviçre’de birkaç ailenin bir araya gelerek “Her yıl bir yere gideceğimize bir yeri satın alalım, oraya tatile gidelim” diye yola çıktıklarının bilgisini verdi. Demirkol “Bugün geldiğimiz noktada ise 125 bin üye ve 56 tesisimiz var. Üyelerimizin ülke dağılımına baktığımızda Almanya 85 bin üye ile en fazla olan ülke. Türkiye’den 6 bin üyemiz var” dedi.
“Deniz suyunu arıtıyoruz”
Demirkol, Hapimag Sea Garden Resort’un isminin nereden geldiğini şöyle anlatıyor: “1992 yılında deniz suyunu arıtma ve pis su arıtma tesisini kurmuşlar. Bu şu anlama geliyor. Denizden aldığımız suyu arıtıyoruz. Banyo, mutfak ve genel alanlarda bu suyu kullanıyoruz. Kullandıktan sonra pis su arıtma gidiyor.
Buradan ise bahçe sulamaya dönüşüyor. Sea Garden, aslında denizden aldığını tekrar bahçeye veren anlamında.” Sürdürülebilirliğin tesisin temelinde, başlangıcından itibaren olduğunu belirten Demirkol, “Bizim için sürdürülebilirlik, sadece çevresel önlemler değil, aynı zamanda kültürel mirasa ve sosyal faydaya da yatırım yapmak anlamına geliyor” dedi.
“Kadın ve yerel istihdama önem”
Sürdürülebilirliği çevresel önlemlerin ötesine taşıdıklarını belirten Demirkol, şunları söyledi: “Her kış dönemi insan kaynakları ekibimiz köy muhtarlarıyla iş birliği içinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Öncelikle bölgedeki iş gücü ve ihtiyaçlara dair bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Daha sonra, potansiyel adaylarla ön görüşmeler gerçekleştiriyor ve yaz döneminde hayata geçireceğimiz istihdam planlamalarını bu veriler doğrultusunda şekillendiriyoruz.
700 tane çalışanımız var. Bunun 100’ü daimî kadro, diğer kısmı ise sezonluk ve öğrencilerden oluşuyor. Öğrencilere istihdam sağlıyor, iş öğretiyoruz. Kadın erkek çalışan oranımız eskiden çok düşüktü. Son altı yılda kadın çalışanlara ağırlık verdik. Şu anda yüzde 45- 50 dengesine geldi. Bunu da sürdürülebilirliğin bir parçası olarak görüyoruz.”
Hasat Günleri’nin yedincisi yapıldı
Gastronomi, spor turnuvaları etkinlikleri gibi organizasyonlarla yerel kültürü ve üretici ağını destekleyen Hapimag Sea Garden Resort, Türk Havayolları sponsorluğunda Sea Garden Hasat Günleri’nin yedincisini düzenledi. Bu yılki tema, zeytinyağının sadece mutfakta değil; beslenmeden sağlığa, bakımdan sürdürülebilir yaşama kadar nasıl bir değer taşıdığı üzerineydi. Akademisyenlerden şeflere, sağlık uzmanlarından ekolojistlere kadar pek çok isim etkinlikteydi. Etkinliğin açılışına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Tarım Müdürü Muammer Bektaş ve Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı Uğur Özen de katıldı.