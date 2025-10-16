“Sürdürülebilirlik, sadece çevresel değil, mirasa da yatırım yapmak”

Sürdürülebilirliği sadece çevresel önlemler değil, ay­nı zamanda kültürel mirasa ve sosyal faydaya da yatırım olarak gören Hapimag Sea Garden Hasat Günleri’nin yedincisini düzenle­di. Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol, sürdürülebilirlik anla­yışlarını “Hapimag olarak turizmi sadece eğlenceli bir hizmet olarak değil, doğayı koruyan, toplulukları güçlendiren, yerel kültürü ve eko­nomiyi destekleyen bir sorumlu­luk alanı olarak görüyoruz” diye özetledi.

Türkiye, İsviçre, İspanya, Hol­landa, Portekiz, İtalya, Yunanis­tan ve Fas’ta bulunan toplam 26 tesisin operasyonlarından so­rumlu olan Demirkol, 26 yıldır çalıştığı Hapimag’ın kuruluş hi­kayesini anlatırken, 1960 yılın­da İsviçre’de birkaç ailenin bir araya gelerek “Her yıl bir yere gi­deceğimize bir yeri satın alalım, oraya tatile gidelim” diye yola çıktıklarının bilgisini verdi. De­mirkol “Bugün geldiğimiz nokta­da ise 125 bin üye ve 56 tesisimiz var. Üyelerimizin ülke dağılımına baktığımızda Almanya 85 bin üye ile en fazla olan ülke. Türkiye’den 6 bin üyemiz var” dedi.

“Deniz suyunu arıtıyoruz”

Demirkol, Hapimag Sea Gar­den Resort’un isminin nereden geldiğini şöyle anlatıyor: “1992 yılında deniz suyunu arıtma ve pis su arıtma tesisini kurmuşlar. Bu şu anlama geliyor. Denizden aldığımız suyu arıtıyoruz. Banyo, mutfak ve genel alanlarda bu suyu kullanıyoruz. Kullandıktan sonra pis su arıtma gidiyor.

Buradan ise bahçe sulamaya dönüşüyor. Sea Garden, aslında denizden aldığını tekrar bahçeye veren anlamında.” Sürdürülebilirliğin tesisin teme­linde, başlangıcından itibaren ol­duğunu belirten Demirkol, “Bi­zim için sürdürülebilirlik, sadece çevresel önlemler değil, aynı za­manda kültürel mirasa ve sosyal faydaya da yatırım yapmak anla­mına geliyor” dedi.

“Kadın ve yerel istihdama önem”

Sürdürülebilirliği çevresel ön­lemlerin ötesine taşıdıklarını be­lirten Demirkol, şunları söyledi: “Her kış dönemi insan kaynakları ekibimiz köy muhtarlarıyla iş bir­liği içinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Öncelikle bölgedeki iş gücü ve ihtiyaçlara dair bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Daha sonra, potansiyel adaylarla ön gö­rüşmeler gerçekleştiriyor ve yaz döneminde hayata geçireceğimiz istihdam planlamalarını bu veri­ler doğrultusunda şekillendiriyo­ruz.

700 tane çalışanımız var. Bu­nun 100’ü daimî kadro, diğer kısmı ise sezonluk ve öğrencilerden olu­şuyor. Öğrencilere istihdam sağlı­yor, iş öğretiyoruz. Kadın erkek ça­lışan oranımız eskiden çok düşük­tü. Son altı yılda kadın çalışanlara ağırlık verdik. Şu anda yüzde 45- 50 dengesine geldi. Bunu da sür­dürülebilirliğin bir parçası olarak görüyoruz.”

Hasat Günleri’nin yedincisi yapıldı

Gastronomi, spor turnuvaları etkinlikleri gibi organizasyonlarla yerel kültürü ve üretici ağını destekleyen Hapimag Sea Garden Resort, Türk Havayolları sponsorluğunda Sea Garden Hasat Günleri’nin yedincisini düzenledi. Bu yılki tema, zeytinyağının sadece mutfakta değil; beslenmeden sağlığa, bakımdan sürdürülebilir yaşama kadar nasıl bir değer taşıdığı üzerineydi. Akademisyenlerden şeflere, sağlık uzmanlarından ekolojistlere kadar pek çok isim etkinlikteydi. Etkinliğin açılışına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Tarım Müdürü Muammer Bektaş ve Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı Uğur Özen de katıldı.