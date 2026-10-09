Sürücüsüz taksilere 5 milyar dolarlık kredi

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Sürücüsüz taksi pazarında büyüme yarışı artık milyarlarca dolarlık kredi anlaşmalarına taşındı. Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Waymo, ABD ve uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla 5 milyar dolarlık vadeli kredi sağladığını duyurdu. Şirketin tarihinde ilk kez borç finansmanına başvurması, otonom araç sektörünün yatırım sermayesinin ötesinde yeni kaynaklara yöneldiğini gösteriyor.

Waymo'nun 8 Ekim'de açıkladığı anlaşmada dünyanın önde gelen yatırım kuruluşları yer aldı. Şirket, yılın başında tamamladığı 16 milyar dolarlık sermaye yatırımının ardından bu kez borçlanma yoluyla mali kaynaklarını güçlendirdi.

İlk borçlanmada üç büyük yatırım kuruluşu öne çıktı

Waymo'nun açıkladığı 5 milyar dolarlık vadeli kredi anlaşmasında PIMCO, Blackstone ve Sixth Street öncü kredi sağlayıcılar olarak görev aldı. Capital Group, Loomis Sayles ve T. Rowe Price da önemli kredi sağlayıcılar arasında yer aldı. Apollo, Blue Owl, Diameter Capital Partners, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company, HPS Investment Partners ve Oaktree ise finansmana katılan diğer kuruluşlar oldu.

Goldman Sachs, işlemin tek lider talep toplayıcısı olarak görev yaptı. Şirketin Mali İşler Direktörü Steve Fieler, anlaşmayı Waymo'nun ticari faaliyetlerini büyüten bir şirkete dönüşmesinde önemli bir aşama olarak nitelendirdi. Finansmanın temel amacı, sürücüsüz araçlarla yolcu taşıma hizmetini daha fazla kentte kullanıma sunmak ve mevcut pazarlardaki faaliyetleri genişletmek. Anlaşmanın vadesi, faiz oranı ve geri ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar ise şirketin kamuya açık duyurusunda paylaşılmadı.

Bu yıl 16 milyar dolar da yatırım aldı

Waymo, 2026'nın başında tamamladığı yatırım turunda 16 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı sağlamıştı. Bu işlemde şirketin değeri 126 milyar dolar olarak belirlenmişti. Yeni 5 milyar dolarlık krediyle birlikte Waymo'nun bu yıl duyurduğu öz sermaye ve borç finansmanının toplam büyüklüğü 21 milyar dolara ulaştı.

Ancak iki işlem farklı nitelik taşıyor. Öz sermaye yatırımlarında yatırımcılar şirkette ortaklık payı elde ederken kredi finansmanında şirket, belirlenen koşullar çerçevesinde borcu geri ödemekle yükümlü oluyor. Waymo'nun ilk kez bu büyüklükte borçlanabilmesi, otonom taksi faaliyetlerinin finansmanında yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Şirket açısından kredi kullanımı, mevcut ortakların paylarını yeni hisse ihracıyla azaltmadan büyüme için ek kaynak sağlama imkânı sunuyor. Buna karşılık borç finansmanı, geri ödeme ve faiz yükümlülüklerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle sürücüsüz taksi hizmetinin daha fazla kentte yaygınlaşması kadar, faaliyetlerden elde edilen gelirin sürdürülebilir biçimde artırılması da önem kazanıyor.

Waymo 15 ABD kentinde hizmet veriyor

Waymo, eylül ayında ABD'deki 15'inci kentinde sürücüsüz yolcu taşımacılığı hizmetini başlattığını açıkladı. Şirket, yeni finansmanı ABD'deki faaliyetlerini genişletmek ve uluslararası pazarlara açılmak amacıyla kullanmayı planlıyor. Londra ve Tokyo, şirketin uluslararası genişleme planlarında yer alan şehirler arasında bulunuyor. Waymo ayrıca Singapur pazarına yönelik hazırlıklarını duyurmuştu.

Sürücüsüz taksi hizmetinin yeni bir kentte faaliyete geçmesi yalnızca araç satın alınmasından ibaret değil. Araçların otonom sürüş donanımlarıyla hazırlanması, bakım ve temizlik merkezlerinin kurulması, yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve yerel düzenleyici kurumların koşullarına uyulması da yatırım gerektiriyor.

Araç filosu büyüdükçe bu harcamaların toplam tutarı artabiliyor. Waymo'nun milyarlarca dolarlık finansman arayışının arkasında da sürücüsüz taksi hizmetini sınırlı sayıda şehirde çalışan bir teknolojiden daha geniş ölçekli ticari bir işletmeye dönüştürme hedefi bulunuyor.

Sürücüsüz araçlarda finansman yarışı büyüyor

Waymo'nun kredi anlaşması, otonom araç teknolojilerinin geliştirilmesinde kullanılan finansman modellerinin değiştiğini gösteren önemli bir örnek oluşturuyor. Sektörde bugüne kadar araştırma, yazılım geliştirme ve araç testleri için büyük ölçüde ana şirketlerin kaynakları ile yatırım fonlarından sağlanan sermaye kullanıldı. Ticari faaliyetlerin genişlemesiyle birlikte yatırım ihtiyacı da farklılaşıyor. Şirketler artık yalnızca teknoloji geliştirmeye değil, kentler arasında büyüyen araç filolarını ve günlük operasyonlarını finanse etmeye kaynak ayırıyor.

Waymo'nun ilk kredi anlaşmasında büyük yatırım kuruluşlarının yer alması, sürücüsüz ulaşımın kurumsal kredi piyasalarında da finansman bulabildiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte 5 milyar dolarlık kredinin sağlanmış olması, şirketin kârlılığa ulaştığı veya sürücüsüz taksi modelinin bütün pazarlarda ticari başarısının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Sektörde uzun vadeli sonucu belirleyecek başlıca unsurlar arasında araç başına yatırım maliyeti, günlük yolculuk sayısı, işletme giderleri, güvenlik performansı ve yerel düzenlemeler bulunuyor.

Waymo için yeni aşamanın temel sorusu ise milyarlarca dolarlık finansmanın ne ölçüde sürdürülebilir ticari büyümeye dönüşeceği olacak.