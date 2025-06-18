TAB GIDA, 2025'te 180'i aşkın yeni restoran ve 5 bin yeni istihdam hedefinde

Türkiye'de hızlı servis restoran sektörünün önemli şirketlerinden TAB Gıda, 2025 yılında da sürdürülebilir büyümesine devam ediyor.

Şirket, bu yıl içinde 180’den fazla yeni restoran açmayı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

TAB Gıda, geçtiğimiz yıl neredeyse her iş gününde bir restoran açarak 7 markasıyla beraber restoran sayısını 1.830’a taşımıştı. Franchise restoranların toplam portföy içindeki payı ise yüzde 45’e ulaşmıştı.

“Sürdürülebilir büyümemizin temelinde entegre yapımız var”

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, 2025 yılında da şirket olarak yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti:

"TAB Gıda olarak sürdürülebilir büyümemizi, operasyonel gücümüze ve entegre yapımızın sağladığı sinerjiye borçluyuz. Çatı şirketimiz TFI TAB Gıda Yatırımlarının güçlü altyapısı sayesinde kırmızı et, yeşillik, ekmek ve patates gibi temel hammaddeleri kendi sistemimiz içinde üretebiliyor; dijitalleşme, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi stratejik alanlarda sektöre örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçirebiliyoruz.

Bu yapı, Franchise yatırımcılarımıza sadece güvenli bir iş ortaklığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları da yaratıyor.

Markalarımıza yatırım yapmak isteyen girişimcilere; operasyonel bilgi birikimimiz, pazarlama desteğimiz ve güçlü satın alma ağımızla değer katmaya devam ediyoruz. 2025 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında hizmet kalitemizi artıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

"Hizmet kalitemizi geleceğe taşıyoruz"

Yeni yatırımlar planlarken yalnızca büyüme rakamlarına değil, bu büyümeyi nasıl daha verimli ve sürdürülebilir kılabileceklerine de odaklandıklarını ifade eden Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılı sonuna kadar 180’den fazla yeni restoran açmayı ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Operasyonel ağımızı 2024 yılında olduğu gibi, 7 markamızla yüzde 10’un üzerinde genişletmeyi öngörürken, dijital satış kanallarının toplam gelirimiz içindeki payını artırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Teknoloji yatırımlarımız sayesinde restoran yönetiminde verimliliği artırıyor, müşteri memnuniyetini sürekli olarak yukarı taşıyoruz. Robot destekli hizmet çözümleri, gelişmiş iş gücü yönetim sistemleri ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerine yönelik dijital uygulamalarla, sektördeki lider konumumuzu sadece korumakla kalmıyor; hizmet kalitemizi geleceğe taşıyoruz.

Tüm bu büyümeyi sürdürülebilirlik ilkelerimiz, dijital dönüşüm vizyonumuz ve insan odaklı çalışma anlayışımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. TAB Gıda ailesi olarak yön verdiğimiz bu ekosistemin her adımında insan, kalite ve inovasyon odaklı yönetim anlayışından ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz."