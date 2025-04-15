TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener: Yönetici kibirli olmamalı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) "Kurumsal Yönetim" zirvesinde konuşan TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, yöneticilerin kibirli olmamaları gerektiğini belirterek liyakatın önemine işaret etti.

"Yeni kuşak ünvan ve para peşinde koşuyor"

Şener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Yetenekler önemli ama yetenek mi değil mi karar vermek lazım. Herkes kendini yetenekli zannediyor. Yeteneğin milliyeti de önemli.. Yeni kuşak ünvan ve para peşinde koşuyor.

*Şirketlerin kapsayıcı olması gerekiyor. Yeteneği doğru koltuklara oturtmak gerekiyor. Üstteki doğru koltukta oturursa kapsayıcı oluyor.

*Ama maalesef üst düzey yöneticilerin egoları yüksek, kişisel hedefler koyuyorlar ve kibirli oldukları için yetenekleri kaybediyorlar. Şirketlerin kültürü, eğitimleri, insana verdikleri değer çok önemli.

*250 yıl sene önceye gitseniz kuşak falan yok. Kuşak bizim zamanımızda çıktı. Biz de ilk kuşağız.

Liyakat çok önemli

*Yeni kuşakla iletişimi sağlamak gerekiyor. O zaman yönetmek çok kolay.. Benim çocuklar ve torunlar var, bu bir labaratuvar gibi oluyor.

*Özel sektörde liyakatı olmayan birini bir yere getirmemiz mümkün değil. Kurumsal firmalarda bu sıkıntı olabiliyor.

*Kurumsallıkla durumsallığı paralel götürmek gerekiyor. Kriz yönetimi ameliyat gibi. Şirketler, kurumsal ve akademik olmalı.. Sokağı bilmek, sahayı iyi bilmek gerekiyor..