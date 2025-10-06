TMO: 2026 hasadına kadar piyasada oynaklık beklenmiyor

Güneş D. SOYLU

Gaziantep’te düzenlenen “Hasat Sonrası Gelecek Projeksiyonları” temalı sektör istişare toplantısında tarımsal açıdan 2025’in kuraklıkların, zirai donun ve birtakım iklimsel olumsuzlukların yaşandığı bir üretim sezonu olduğunu hatırlatan TMO Genel Müdürü Güldal, “Ülkemizin tarımsal altyapısı güçlü olduğundan arz sıkıntısı yaşanmadı. Problemli bir tüketim sezonu öngörmüyoruz. Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkânlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Güldal “Dünyaya baktığımızda bizdeki bu olumsuzluklara rağmen özellikle Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde dünyaya büyük oranda hububat pazarlayan ülkelerde bir miktar üretim artışları olduğunu da görüyoruz. Dünyada da özellikle hububat noktasında tarihin en yüksek üretim dönemlerinden birini geride bıraktık. Gıda üretimindeki hassasiyetin olduğu bir dönemde üretim artması son derece önemli. Ülkemizde her ne kadar 2025 yılında problemli bir dönemi geri bırakmamıza rağmen TMO’nun önceden yapmış olduğu öngörüler, geçen yılki 17 milyon tonluk bir stok ile dünyanın en çok stoğu olan şirketi olduk. Aldığımız bir takım tedbirler ile sektör temsilcileri ile yaptığımız işbirlikleri ile o stokları önemli ölçüde ekonomiye dönüştürdük, ihracata dönüştürdük. Mart ayından itibaren ülkemizdeki kuraklık ile ilgili riskleri görünce yeni tedbirler aldık. Geldiğimiz gün itibariyle o dönemde alınan kararların iklimsel konular ile ilgili aldığımız kararların bugün ne kadar doğru olduğunu gördük. Problemli bir tüketim dönemi öngörmüyoruz. Elimizdeki stoklar, tedbirlerimiz, imkânlarımız, kurumsal tecrübemiz bu dönemi yönetebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

"Tahılın ilk evcilleştirildiği yer Gaziantep"

Tahılın ilk evcilleştirildiği yerin Gaziantep olduğuna vurgu yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Bu yıl gıda üretiminde çoğu üründe rekolteler düştü” tespitinde bulunduğu konuşmasında “Dünya her konuda ayrışılabiliyor ancak tahıl krizi konusunda sorun çözülmezse savaşlarında bir anlamının olmadığı biliniyor. Onun için gıda sektörü hububat sektörü çok önemli. Ekonomik durgunluğun konuşulduğu bu günlerde her sektörde potansiyellerimiz ve alt yapımız ile sıkıntıları aşacak güce sahibiz” dedi.

“Tarımda sürdürülebilirlik, stratejik zorunluluktur”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, “İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık 2025 yılında birçok bölgede yer yer rekolte kayıplarına neden oldu. Üretimde yaşanan bu kısmi kayıplar, su yönetiminin ne denli stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Artık suyun kıymetini çok daha iyi anlamak ve tarım politikalarımızı bu farkındalıkla şekillendirmek zorundayız. İklim dostu ve su verimliliği yüksek üretim modelleri, geleceğimizin sigortasıdır” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep, Ocak-Eylül 2025 döneminde 7 milyar 404 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu ihracat pastasının yüzde 35.4’ünü de gıda sektörü gerçekleştirdi. İhracatta birinci sırada tekstil, ikinci sırada gıda sektörü yer alıyor. Gıda sektörünün önemini tüm dünya pandemi dönemde gördü. Ülkemizin gıda sektöründeki gücünü sürdürülebilmesi için iyi yönetilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ise “Tarım şehri Gaziantep hedeflerimiz doğrultusunda belediye olarak her konuya destek vermek noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Tarım Daire Başkanlığımız ile akıllı tarım çalışmaları yürütüyoruz. Teknoloji ve yapay zekayı çalışmalarımızda uyguluyoruz. “Tarladan sofraya” projemiz ile çiftçilerimizin ürünlerini direkt tüketiciler ile buluşturduk. Bugün ÇKS’li 48 bin çiftçimiz var. Bu yıl yaklaşık 300 milyon liralık çiftçilerimize destek sunduk” bilgisini verdi.