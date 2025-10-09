Google Haberler

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişimle daha iyi sonuçlar alınır

 Ortak akılla hazırlanan destek programlarının başarısının ‘Türkiye 100’ listesi ile tescillendiğini anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Daha iyi sonuçlar almak için şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Tür­kiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesi’nin araştırma çık­tılarını paylaştığı konuşmasında 100 şirketinin ortalama ciro bü­yümesinin yüzde bin 644’ü bul­duğunu kaydetti.

Bu şirketlerin Türkiye’deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans göster­diğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde, çalışan ba­şı üretimlerini yani verimlilikle­rini ise ortalama yüzde 718 artır­dılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 ora­nında artırdılar. Türkiye 100 şir­ketlerinin yüzde 67’si ihracat ya­pıyor. Tam 67 ülkeye ihracat ger­çekleştiriyorlar” diye konuştu.

“Bilgi teknolojileri En Hızlı 100’ü sırtladı”

Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye 100’ şirketlerinin kuru­luş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu, yüzde 91’inin bil­gi teknolojilerine yatırım yap­tıklarını aktararak, şöyle de­vam etti: “Çalışanların eğitimi­ne ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem ve­riyorlar. Yüzde 84’ü, çalışanları­nın niteliklerini artırmaya yöne­lik, kurum içi ve dışı eğitim faa­liyetleri düzenliyorlar. Türkiye 100 şirketlerinden 59’u, bakan­lıklarımızın ve kamunun sağla­dığı desteklerden faydalanmış.

Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçları oluyor. Öte taraf­tan burada bir husus daha öne çı­kıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdür­mek için finansmana ihtiyaç duy­duklarını belirtiyorlar. Dolayısıy­la, başta KOBİ’ler olmak üzere re­el sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu ko­nuyu devamlı takip ediyor, ilgili yerlere aktarıyoruz.”

Listede 25 şehirden şirket ol­duğuna, 100 şirketin 22’sinin İs­tanbul’dan, 78’inin ise Anado­lu’dan geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilişimden ma­kineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühen­disliğe kadar 34 sektör bulundu­ğunu bildirdi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, prog­rama çok önem verdiklerini be­lirterek, şu değerlendirmede bu­lundu: “İltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde ön­cü rol üstlenenler, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar gi­rişimcilerimizdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketle­rin önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyo­ruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz, yatırımcı­ya ve müşteriye daha kolay ulaş­malarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz.”

“Girişimcilik, kalkınma ve zenginleşmenin anatarıdır”

Bu çağda zenginleşmenin, kal­kınmanın anahtarının girişimci­lik olduğunu vurgulayan Rifat Hi­sarcıklıoğlu, “Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Bili­yorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla gi­rişimci rol modellerimizin sayı­sı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz” ifadelerini kul­landı. Hisarcıklıoğlu Türkiye 100 programına başvurmuş ancak ilk 100 arasına girememiş şirketle­rin de bu dönemde ortalama yüz­de 245 büyüdüğü bilgisini verdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
