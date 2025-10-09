TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişimle daha iyi sonuçlar alınır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Tür­kiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesi’nin araştırma çık­tılarını paylaştığı konuşmasında 100 şirketinin ortalama ciro bü­yümesinin yüzde bin 644’ü bul­duğunu kaydetti.

Bu şirketlerin Türkiye’deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans göster­diğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde, çalışan ba­şı üretimlerini yani verimlilikle­rini ise ortalama yüzde 718 artır­dılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 ora­nında artırdılar. Türkiye 100 şir­ketlerinin yüzde 67’si ihracat ya­pıyor. Tam 67 ülkeye ihracat ger­çekleştiriyorlar” diye konuştu.

“Bilgi teknolojileri En Hızlı 100’ü sırtladı”

Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye 100’ şirketlerinin kuru­luş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu, yüzde 91’inin bil­gi teknolojilerine yatırım yap­tıklarını aktararak, şöyle de­vam etti: “Çalışanların eğitimi­ne ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem ve­riyorlar. Yüzde 84’ü, çalışanları­nın niteliklerini artırmaya yöne­lik, kurum içi ve dışı eğitim faa­liyetleri düzenliyorlar. Türkiye 100 şirketlerinden 59’u, bakan­lıklarımızın ve kamunun sağla­dığı desteklerden faydalanmış.

Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçları oluyor. Öte taraf­tan burada bir husus daha öne çı­kıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdür­mek için finansmana ihtiyaç duy­duklarını belirtiyorlar. Dolayısıy­la, başta KOBİ’ler olmak üzere re­el sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu ko­nuyu devamlı takip ediyor, ilgili yerlere aktarıyoruz.”

Listede 25 şehirden şirket ol­duğuna, 100 şirketin 22’sinin İs­tanbul’dan, 78’inin ise Anado­lu’dan geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilişimden ma­kineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühen­disliğe kadar 34 sektör bulundu­ğunu bildirdi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, prog­rama çok önem verdiklerini be­lirterek, şu değerlendirmede bu­lundu: “İltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde ön­cü rol üstlenenler, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar gi­rişimcilerimizdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketle­rin önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyo­ruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz, yatırımcı­ya ve müşteriye daha kolay ulaş­malarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz.”

“Girişimcilik, kalkınma ve zenginleşmenin anatarıdır”

Bu çağda zenginleşmenin, kal­kınmanın anahtarının girişimci­lik olduğunu vurgulayan Rifat Hi­sarcıklıoğlu, “Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Bili­yorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla gi­rişimci rol modellerimizin sayı­sı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz” ifadelerini kul­landı. Hisarcıklıoğlu Türkiye 100 programına başvurmuş ancak ilk 100 arasına girememiş şirketle­rin de bu dönemde ortalama yüz­de 245 büyüdüğü bilgisini verdi.