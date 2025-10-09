TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişimle daha iyi sonuçlar alınır
Ortak akılla hazırlanan destek programlarının başarısının ‘Türkiye 100’ listesi ile tescillendiğini anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Daha iyi sonuçlar almak için şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesi’nin araştırma çıktılarını paylaştığı konuşmasında 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde bin 644’ü bulduğunu kaydetti.
Bu şirketlerin Türkiye’deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.
“Bilgi teknolojileri En Hızlı 100’ü sırtladı”
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye 100’ şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu, yüzde 91’inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti: “Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüzde 84’ü, çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik, kurum içi ve dışı eğitim faaliyetleri düzenliyorlar. Türkiye 100 şirketlerinden 59’u, bakanlıklarımızın ve kamunun sağladığı desteklerden faydalanmış.
Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçları oluyor. Öte taraftan burada bir husus daha öne çıkıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla, başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu konuyu devamlı takip ediyor, ilgili yerlere aktarıyoruz.”
Listede 25 şehirden şirket olduğuna, 100 şirketin 22’sinin İstanbul’dan, 78’inin ise Anadolu’dan geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör bulunduğunu bildirdi.
Başkan Hisarcıklıoğlu, programa çok önem verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “İltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenenler, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar girişimcilerimizdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz, yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz.”
“Girişimcilik, kalkınma ve zenginleşmenin anatarıdır”
Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu Türkiye 100 programına başvurmuş ancak ilk 100 arasına girememiş şirketlerin de bu dönemde ortalama yüzde 245 büyüdüğü bilgisini verdi.