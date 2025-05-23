TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 'Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılmalı'

Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlık temsilcileri ve sektör meclisi başkanlarının katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde toplandı.

Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Krediye erişimde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, piyasada ödemelerin aksadığını ve neticede ekonomik büyümenin yavaşladığını ifade etti.

"Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim"

Firma ve sektörlerin en büyük sıkıntısının krediye erişim olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz oranlarının da özellikle KOBİ'lerin ayağına pranga olduğunu kaydetti:

"Anadolu'yu sürekli dolaşıyor, firma ve sektörleri devamlı dinliyorum. Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor.

Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor. Neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları aylık kredi büyüme sınırı dışına almalıyız.

Ticari kredi kartlarını da bu sınırlama harici tutmalıyız. Mevcut kredi limitlerinin reel olarak daralmasının önüne geçmeliyiz. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz."

"İhracata proaktif destekler getirilmeli"

Hisarcıklıoğlu, ihracata muhakkak yeni ve proaktif destekler getirilmesi gerektiğini de kaydetti:

"Daha önce yaşamadığımız yeni bir küresel ortamla karşı karşıyayız. ABD gümrük tarifelerini artırdı. En yüksek artışları da başta Çin olmak üzere pek çok Uzakdoğu ülkesine uyguladı. Peki Çin, Amerika'ya eskisi kadar satamayacağı için elinde kalan malları başka pazarlara gönderirse ne olur?

Amerika dışı pazarlarda Çin rekabeti eskisinden daha da şiddetli hale gelir. Hem içeride hem de dışarıda Çin'le rakip olacağız. Esasında bunun küçük bir örneği geçmişte yaşandı.

2020 başlarında Çin'de emlak balonu patlayıp, inşaat furyası birden bitince Çin elindeki inşaat makinelerini başka ülkelere satmaya başladı. Küresel makine ihracatından aldığı pay 2005'te yüzde 3'lerdeydi, 2023'te yüzde 21'e yükseldi. Dolayısıyla artık dünde kalan bazı küresel düzenlemelerle kendimizi kısıtlamayalım. İhracata muhakkak yeni ve proaktif destekler getirelim."

"Emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli"

İhracat reeskont kredilerinde çok ciddi artışlar sağlandığını ve bunun için müteşekkir olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi gerektiğine de vurgu yaptı:

"TL'deki reel değer artışını telafi için buna devam edelim. Reeskont kredi hacmini 3 aylık ihracat düzeyine, yani 65 milyar dolar seviyesine çıkaralım ve emek yoğun sektörlere öncelik verelim.

Zira artan girdi maliyetlerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybetme tehlikesi yaşıyorlar. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Pandemi döneminde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği devreye alınıp, aktif şekilde kullanılmalı."