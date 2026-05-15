Türk iş dünyası ve sanayii COP31’e hazırlanıyor
Uludağ Çevre Forumu’nda, COP31 sürecine yönelik sanayide yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı başlıkları ele alındı. İş dünyası temsilcileri küresel iklim politikalarına hazırlanılması gerektiğini vurguladı.
Nezaket ÇETİN
İlki 2024 yılında düzenlenen Uludağ Çevre Forumu bu yıl da Bursa Business School Uludağ Kampüsü’nde gerçekleştirildi. “Kaynaktan Değere Bugünden Geleceğe” temasıyla düzenlenen forumda iki gün boyunca 7 ayrı oturum yapıldı. Türkiye’nin küresel iklim politikalarındaki vizyonunu taçlandıracağı COP31’e doğru giderken atılacak stratejik adımların değerlendirildiği forumda entegre atık yönetimi ve Ulusal Depozito Sistemi, üretimde zorunlu geri dönüştürülmüş madde kullanımı, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik, ulusal su politikaları ve sanayide yeşil dönüşüm başlıkları ele alındı.
Forumun açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sürdürülebilirlik gibi uzun soluklu ve çok boyutlu bir alanda başarının tek seferlik çalışmalarla değil, ortak akılla, istikrarlı iş birlikleriyle ve aynı hedef etrafında buluşan kurumların gayretiyle mümkün olduğunu söyledi.
“Sürdürülebilirliği konuşulan bir hedef olarak görmüyoruz”
BTSO olarak Bakanlığın ortaya koyduğu vizyonu Bursa’nın üretim gücü, girişimcilik kabiliyeti ve yatırım kapasitesiyle desteklediklerini ifade eden Burkay, Bursa’da yüksek teknolojili üretimden lojistiğe, enerji verimliliğinden yalın üretime kadar geniş bir alanda güçlü bir dönüşüm altyapısı oluşturduklarını söyledi. Burkay, TEKNOSAB’ın sanayinin yeni nesil üretim vizyonunu temsil ettiğini, Lojistik Teknopark projesinin ise kentin üretim ve ihracat kapasitesini daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini ifade etti.
Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Model Fabrika ile işletmelerin kaynak kullanımını iyileştirmesine, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesine ve yeşil dönüşüm hedeflerine daha güçlü hazırlanmasına katkı sunduklarını belirten Burkay, sürdürülebilirliği yalnızca konuşulan bir hedef olarak değil üretimin, yatırımın, ihracatın ve kurumsal kapasitenin her aşamasına yansıyan somut bir çalışma alanı olarak gördüklerini kaydetti.
“Artık bir ürünün değeri nasıl üretildiğiyle ölçülüyor”
İş dünyası olarak önemli bir eşikte bulunduklarını ifade eden Burkay, geçmişte rekabetin temel göstergelerinin üretim kapasitesi, maliyet avantajı, hız ve kalite olduğunu ancak bugün bunların yanına karbon ayak izi, enerji verimliliği, kaynak kullanımı, atık yönetimi, yeşil finansmana erişim ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin de eklendiğini söyledi.
Bir ürünün pazardaki değerinin artık yalnızca fiyatıyla veya kalitesiyle değil; nasıl üretildiğiyle, hangi kaynakları kullandığıyla, çevreye nasıl bir etki bıraktığıyla ve insan hayatına nasıl katkı sunduğuyla da ölçüldüğünü belirten Burkay, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve küresel tedarik zincirlerinde değişen standartların iş dünyasının önüne yeni bir dönem açtığını ifade etti. Dönüşümünü zamanında tamamlayan, teknolojisini yenileyen, enerji ve kaynak verimliliğini artıran firmaların küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşacağını dile getiren Burkay, yeşil dönüşümün aynı zamanda daha temiz bir çevre, daha dirençli şehirler ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışıyla da değer kazandığını söyledi.
“COP artık yalnızca devletlerin müzakere yürüttüğü bir platform değil”
Forumda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, bu yıl yoğun bir gündemin bulunduğunu belirterek Taraflar Konferansı sürecinin önemine değindi.
1992 yılında çölleşme, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği sözleşmeleri kapsamında ülkelerin Brezilya’nın Rio kentinde bir araya geldiğini hatırlatan Ecer, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 1994 yılında yürürlüğe girdiğini söyledi. O tarihten bu yana her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı’nda sözleşmeye ilişkin kararların alındığını ifade eden Ecer, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve COP29’da alınan kararların da bu konferanslarda şekillendiğini dile getirdi.
Bu sürecin artık yalnızca iki haftalık bir organizasyon ya da konferans olmaktan çıktığını kaydeden Ecer, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yürütülecek süreç kapsamında 196 ülkenin temsilcilerinin Antalya’da bir araya geleceğini söyledi.