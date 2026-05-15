Türk iş dünyası ve sanayii COP31’e hazırlanıyor

Uludağ Çevre Forumu’nda, COP31 sürecine yönelik sanayide yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı başlıkları ele alındı. İş dünyası temsilcileri küresel iklim politikalarına hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Nezaket ÇETİN

İlki 2024 yılında düzenlenen Uludağ Çevre Forumu bu yıl da Bursa Business Scho­ol Uludağ Kampüsü’nde gerçek­leştirildi. “Kaynaktan Değere Bugünden Geleceğe” temasıy­la düzenlenen forumda iki gün boyunca 7 ayrı oturum yapıldı. Türkiye’nin küresel iklim poli­tikalarındaki vizyonunu taçlan­dıracağı COP31’e doğru gider­ken atılacak stratejik adımla­rın değerlendirildiği forumda entegre atık yönetimi ve Ulusal Depozito Sistemi, üretimde zo­runlu geri dönüştürülmüş mad­de kullanımı, otomotiv sektö­ründe sürdürülebilirlik, ulusal su politikaları ve sanayide yeşil dönüşüm başlıkları ele alındı.

Forumun açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı İbrahim Burkay, sürdürüle­bilirlik gibi uzun soluklu ve çok boyutlu bir alanda başarının tek seferlik çalışmalarla değil, ortak akılla, istikrarlı iş birlik­leriyle ve aynı hedef etrafında buluşan kurumların gayretiyle mümkün olduğunu söyledi.

“Sürdürülebilirliği konuşulan bir hedef olarak görmüyoruz”

BTSO olarak Bakanlığın orta­ya koyduğu vizyonu Bursa’nın üretim gücü, girişimcilik kabi­liyeti ve yatırım kapasitesiy­le desteklediklerini ifade eden Burkay, Bursa’da yüksek tekno­lojili üretimden lojistiğe, ener­ji verimliliğinden yalın üreti­me kadar geniş bir alanda güçlü bir dönüşüm altyapısı oluştur­duklarını söyledi. Burkay, TEK­NOSAB’ın sanayinin yeni nesil üretim vizyonunu temsil ettiği­ni, Lojistik Teknopark projesi­nin ise kentin üretim ve ihracat kapasitesini daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefle­diğini ifade etti.

Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Model Fabrika ile iş­letmelerin kaynak kullanımı­nı iyileştirmesine, üretim sü­reçlerini daha verimli hale ge­tirmesine ve yeşil dönüşüm hedeflerine daha güçlü hazır­lanmasına katkı sundukları­nı belirten Burkay, sürdürüle­bilirliği yalnızca konuşulan bir hedef olarak değil üretimin, ya­tırımın, ihracatın ve kurum­sal kapasitenin her aşamasına yansıyan somut bir çalışma ala­nı olarak gördüklerini kaydetti.

“Artık bir ürünün değeri nasıl üretildiğiyle ölçülüyor”

İş dünyası olarak önemli bir eşikte bulunduklarını ifade eden Burkay, geçmişte rekabe­tin temel göstergelerinin üre­tim kapasitesi, maliyet avanta­jı, hız ve kalite olduğunu ancak bugün bunların yanına karbon ayak izi, enerji verimliliği, kay­nak kullanımı, atık yönetimi, yeşil finansmana erişim ve sür­dürülebilir tedarik zincirleri­nin de eklendiğini söyledi.

Bir ürünün pazardaki değeri­nin artık yalnızca fiyatıyla veya kalitesiyle değil; nasıl üretildi­ğiyle, hangi kaynakları kullan­dığıyla, çevreye nasıl bir etki bıraktığıyla ve insan hayatına nasıl katkı sunduğuyla da ölçül­düğünü belirten Burkay, Avru­pa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması ve küresel tedarik zincir­lerinde değişen standartların iş dünyasının önüne yeni bir dö­nem açtığını ifade etti. Dönüşü­münü zamanında tamamlayan, teknolojisini yenileyen, enerji ve kaynak verimliliğini artıran firmaların küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşa­cağını dile getiren Burkay, yeşil dönüşümün aynı zamanda da­ha temiz bir çevre, daha direnç­li şehirler ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışıyla da değer kazandığını söyledi.

“COP artık yalnızca devletlerin müzakere yürüttüğü bir platform değil”

Forumda konuşan Çevre, Şe­hircilik ve İklim Bakanlığı İk­lim Değişikliği Başkan Yardım­cısı Mehrali Ecer, bu yıl yoğun bir gündemin bulunduğunu belirterek Taraflar Konferansı sürecinin önemine değindi.

1992 yılında çölleşme, biyo­lojik çeşitlilik ve iklim değişik­liği sözleşmeleri kapsamında ülkelerin Brezilya’nın Rio ken­tinde bir araya geldiğini hatır­latan Ecer, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz­leşmesi’nin 1994 yılında yürür­lüğe girdiğini söyledi. O tarih­ten bu yana her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı’nda söz­leşmeye ilişkin kararların alın­dığını ifade eden Ecer, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve COP29’da alınan kararların da bu konferanslarda şekillendi­ğini dile getirdi.

Bu sürecin artık yalnızca iki haftalık bir organizasyon ya da konferans olmaktan çıktığını kaydeden Ecer, Türkiye Cum­huriyeti adına Çevre, Şehirci­lik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yürütülecek süreç kapsamın­da 196 ülkenin temsilcilerinin Antalya’da bir araya geleceğini söyledi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL