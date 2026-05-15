Türk iş dünyası ve sanayii COP31’e hazırlanıyor

Nezaket ÇETİN

İlki 2024 yılında düzenlenen Uludağ Çevre Forumu bu yıl da Bursa Business Scho­ol Uludağ Kampüsü’nde gerçek­leştirildi. “Kaynaktan Değere Bugünden Geleceğe” temasıy­la düzenlenen forumda iki gün boyunca 7 ayrı oturum yapıldı. Türkiye’nin küresel iklim poli­tikalarındaki vizyonunu taçlan­dıracağı COP31’e doğru gider­ken atılacak stratejik adımla­rın değerlendirildiği forumda entegre atık yönetimi ve Ulusal Depozito Sistemi, üretimde zo­runlu geri dönüştürülmüş mad­de kullanımı, otomotiv sektö­ründe sürdürülebilirlik, ulusal su politikaları ve sanayide yeşil dönüşüm başlıkları ele alındı.

Forumun açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı İbrahim Burkay, sürdürüle­bilirlik gibi uzun soluklu ve çok boyutlu bir alanda başarının tek seferlik çalışmalarla değil, ortak akılla, istikrarlı iş birlik­leriyle ve aynı hedef etrafında buluşan kurumların gayretiyle mümkün olduğunu söyledi.

“Sürdürülebilirliği konuşulan bir hedef olarak görmüyoruz”

BTSO olarak Bakanlığın orta­ya koyduğu vizyonu Bursa’nın üretim gücü, girişimcilik kabi­liyeti ve yatırım kapasitesiy­le desteklediklerini ifade eden Burkay, Bursa’da yüksek tekno­lojili üretimden lojistiğe, ener­ji verimliliğinden yalın üreti­me kadar geniş bir alanda güçlü bir dönüşüm altyapısı oluştur­duklarını söyledi. Burkay, TEK­NOSAB’ın sanayinin yeni nesil üretim vizyonunu temsil ettiği­ni, Lojistik Teknopark projesi­nin ise kentin üretim ve ihracat kapasitesini daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefle­diğini ifade etti.

Enerji Verimliliği Merkezi ve Bursa Model Fabrika ile iş­letmelerin kaynak kullanımı­nı iyileştirmesine, üretim sü­reçlerini daha verimli hale ge­tirmesine ve yeşil dönüşüm hedeflerine daha güçlü hazır­lanmasına katkı sundukları­nı belirten Burkay, sürdürüle­bilirliği yalnızca konuşulan bir hedef olarak değil üretimin, ya­tırımın, ihracatın ve kurum­sal kapasitenin her aşamasına yansıyan somut bir çalışma ala­nı olarak gördüklerini kaydetti.

“Artık bir ürünün değeri nasıl üretildiğiyle ölçülüyor”

İş dünyası olarak önemli bir eşikte bulunduklarını ifade eden Burkay, geçmişte rekabe­tin temel göstergelerinin üre­tim kapasitesi, maliyet avanta­jı, hız ve kalite olduğunu ancak bugün bunların yanına karbon ayak izi, enerji verimliliği, kay­nak kullanımı, atık yönetimi, yeşil finansmana erişim ve sür­dürülebilir tedarik zincirleri­nin de eklendiğini söyledi.

Bir ürünün pazardaki değeri­nin artık yalnızca fiyatıyla veya kalitesiyle değil; nasıl üretildi­ğiyle, hangi kaynakları kullan­dığıyla, çevreye nasıl bir etki bıraktığıyla ve insan hayatına nasıl katkı sunduğuyla da ölçül­düğünü belirten Burkay, Avru­pa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz­ması ve küresel tedarik zincir­lerinde değişen standartların iş dünyasının önüne yeni bir dö­nem açtığını ifade etti. Dönüşü­münü zamanında tamamlayan, teknolojisini yenileyen, enerji ve kaynak verimliliğini artıran firmaların küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşa­cağını dile getiren Burkay, yeşil dönüşümün aynı zamanda da­ha temiz bir çevre, daha direnç­li şehirler ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışıyla da değer kazandığını söyledi.

“COP artık yalnızca devletlerin müzakere yürüttüğü bir platform değil”

Forumda konuşan Çevre, Şe­hircilik ve İklim Bakanlığı İk­lim Değişikliği Başkan Yardım­cısı Mehrali Ecer, bu yıl yoğun bir gündemin bulunduğunu belirterek Taraflar Konferansı sürecinin önemine değindi.

1992 yılında çölleşme, biyo­lojik çeşitlilik ve iklim değişik­liği sözleşmeleri kapsamında ülkelerin Brezilya’nın Rio ken­tinde bir araya geldiğini hatır­latan Ecer, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Söz­leşmesi’nin 1994 yılında yürür­lüğe girdiğini söyledi. O tarih­ten bu yana her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı’nda söz­leşmeye ilişkin kararların alın­dığını ifade eden Ecer, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ve COP29’da alınan kararların da bu konferanslarda şekillendi­ğini dile getirdi.

Bu sürecin artık yalnızca iki haftalık bir organizasyon ya da konferans olmaktan çıktığını kaydeden Ecer, Türkiye Cum­huriyeti adına Çevre, Şehirci­lik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yürütülecek süreç kapsamın­da 196 ülkenin temsilcilerinin Antalya’da bir araya geleceğini söyledi.