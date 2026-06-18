Türk sanayinin ağırlık merkezi Anadolu’ya yayılıyor
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, Türkiye’nin sanayi ağırlığının her yıl daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını ortaya koydu. Şirketlerin merkez adresi yerine bağlı oldukları sanayi odaları esas alınarak yapılan analize göre İSO 500 Listesi’nde bu yıl Anadolu’dan 371 şirket yer aldı. Geçen yıl bu sayı 356 olarak kaydedilmişti. Böylece Anadolu’nun büyük sanayi ligindeki temsil gücü son bir yılda 15 şirket arttı. Listede ilk sırada 48 kuruluşla Ankara Sanayi Odası yer alırken, onu 43 şirketle Kocaeli Sanayi Odası ve 39 şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası takip etti.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, yalnızca şirketlerin büyüklüğünü değil, Türkiye ekonomisinin üretim haritasındaki dönüşümü de ortaya koydu. Sanayi odaları baz alınarak yapılan değerlendirme, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının önemli bölümünün artık İstanbul dışındaki üretim merkezlerinden çıktığını gösterdi.
İstanbul merkezli üretimin ağırlığı azalıyor
Verilere göre İSO 500’de bu yıl Anadolu’daki sanayi odalarına bağlı 376 şirket yer alırken, İstanbul merkezli kuruluş sayısı 129 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu sayı 144 seviyesindeydi.
Uzun dönemli eğilim incelendiğinde değişim daha net görülüyor. İSO 500 verilerine göre 2018 yılında İstanbul merkezli şirket sayısı 169 olarak kaydedilmişti. Son sekiz yılda yaşanan gerileme, büyük ölçekli sanayi üretiminin giderek daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve Anadolu’daki üretim merkezlerinin ağırlık kazandığını ortaya koydu.
Ankara Anadolu'da liderliğini korudu
Şehir bazlı dağılım incelendiğinde Anadolu’nun sanayi lideri 48 şirketle Ankara oldu. Başkent yalnızca kamu yatırımlarıyla değil; savunma sanayi, makine, enerji, metal işleme, elektronik ve yüksek teknoloji üretimindeki kapasitesiyle de dikkat çekiyor. İSO 500 verileri, Ankara’nın klasik hizmet ve yönetim merkezi kimliğinin ötesinde güçlü bir sanayi merkezi haline geldiğini ortaya koydu.
Listede kentin performansını değerlendiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Finansmana erişimde yaşanan zorluklara, maliyet baskılarına ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sanayicilerimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracat yapmaya ve ülkemiz için değer üretmeye kararlılıkla devam etmektedir. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin öncüsü olan Ankara’mız; güçlü sanayi altyapısı, Ar- Ge merkezleri, teknoparkları ve nitelikli insan kaynağıyla “Sanayi ve Teknolojinin Başkenti” olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.
Ankara’yı 43 şirketle Kocaeli takip etti. Türkiye sanayisinin uzun yıllardır en güçlü üretim merkezlerinden biri olan Kocaeli; otomotiv, kimya, metal ve ağır sanayi yatırımlarıyla listede üst sıralardaki yerini korudu.
Üçüncü sırada ise 39 şirketle İzmir yer aldı. Ege Bölgesi’nin üretim ve ihracat üssü olan kent; gıda, kimya, demir-çelik, otomotiv yan sanayi ve liman bağlantılı üretim gücüyle öne çıktı.
Gaziantep büyükşehirler arasında fark yarattı
İSO 500 sonuçlarında dikkat çeken şehirlerden biri yine Gaziantep oldu.
Kent, 29 şirketle Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk beş şehir arasındaki yerini korudu. Özellikle tekstil, gıda, plastik, ambalaj ve ihracat odaklı üretim yapısı Gaziantep’i Anadolu’nun en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline getirdi.
İSO 500 sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in listede güçlü temsilini koruduğunu ancak sanayicilerin zorlu ekonomik koşullar altında üretim yaptığını söyledi. Yüksek faiz, finansmana erişim güçlüğü ve artan maliyetlerin üretim üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Ünverdi, buna rağmen Gaziantep sanayisinin dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.
Önümüzdeki dönemde İSO 500’de daha fazla şirketle yer alabilmek için katma değerli üretim, Ar-Ge, dijitalleşme, yapay zekâ, verimlilik ve yeşil dönüşüm alanlarına odaklandıklarını kaydeden Ünverdi, üretim ve ihracatı destekleyecek adımların önemine dikkat çekti.
Gaziantep’in ardından gelen Bursa ise 23 şirketle sanayi ligindeki ağırlığını sürdürdü. Türkiye’nin otomotiv üretiminde kritik rol üstlenen kent; makine, tekstil ve yan sanayi yatırımlarıyla güçlü temsilini devam ettirdi.
Adana üretim performansını korudu
İSO 500 verileri yalnızca ilk sıralardaki şehirleri değil, sanayinin ikinci halkasını oluşturan kentlerdeki dönüşümü de ortaya koyuyor. Listede Adana 16 şirketiyle yer aldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, zorlu ekonomik koşullara rağmen Adana sanayisinin istikrarlı performansını koruduğunu ve üretim gücünü artırdığını belirtti.
Listede bu yıl Adana firmalarının toplam net satışları 163,77 milyar TL’ye yükselerek bir önceki yıla göre yaklaşık %22,8 artış gösterdi. Sasa Polyester 44. sırada yer alırken; Temsa, Bossa, Abdioğulları Plastik, Oğuz Gıda ve diğer sanayi kuruluşları da listede yer aldı. Kıvanç, Adana’daki bazı büyük üretim tesislerinin şirket merkezleri başka illerde olduğu için listede görünmediğine dikkat çekerek, kentin gerçek sanayi kapasitesinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Adana’nın yeni OSB yatırımları ve üretim alanlarıyla önümüzdeki dönemde sıralamada daha da güçleneceği ifade edildi.
Kayseri bu yıl 11 şirketle listede yer aldı
Açıklanan listeye göre Kayseri Sanayi Odası üyesi 11 firma, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı. Listede Hasçelik Kablo Kayseri firmaları arasında ilk sırada yer alırken, HES Hacılar ikinci, Mega Metal ise üçüncü sırada yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İSO İlk 500 araştırmasının Türkiye sanayisinin gelişimini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirterek, Kayseri sanayisinin üretim gücü ve rekabet kabiliyetini bir kez daha kanıtladığını söyledi.
Geçen yıl İSO İlk 500 Listesi’nde 13 Kayseri firmasının yer aldığını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen, bu yıl da 11 firmamız bu prestijli listede yer almayı başarmıştır” dedi.
Konya’da sanayinin gücü sürdürüldü
İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2025” listesinde Konya’dan 8 firma yer aldı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bu başarının şehrin güçlü sanayi altyapısı, üretim kültürü ve ihracat potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.
Listede Konya Şeker 61. sırada yer alırken; AYD Otomotiv, Eti Alüminyum, Panagro, Vaden Otomotiv, Enka Süt, RTM Tarım ve Ova Un da Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı. Öztürk, Konya sanayisinin yalnızca iç pazara değil küresel pazarlara da üretim yapan, rekabet gücü yüksek bir yapıya ulaştığını vurgulayarak firmaları emek, yatırım ve üretim katkıları nedeniyle tebrik etti.
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, firmaların küresel ekonomik belirsizlikler, yüksek maliyetler ve finansman zorluklarına rağmen üretim, istihdam ve ihracattaki güçlü performanslarını koruduğunu belirtti. Büyükeğen, listede yer alan şirketlerin Konya sanayisinin rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini yansıttığını vurgulayarak sanayicileri ve çalışanları tebrik etti.
Mersin’de tarım ve gıda öne çıktı
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, listede yer alan firmaların 5’inin tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Özdemir, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren tüm Mersinli firmalarımızı tebrik ediyorum. Bu firmalardan, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Borsamız üyesi 5 firmamızı ayrıca kutluyorum. Üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam eden bu firmalarımıza, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Temennimiz, önümüzdeki yıllarda ilimizin ekonomik performansının gücünü ve yönünü gösteren bu listede daha fazla firmayla yer almaktır.”
“Sonuçlar bölgemizin gücünü ortaya koydu”
Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, İSO 500 araştırmasında Mersin ve Tarsus’tan 9 firmanın yer almasının bölgenin üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve ekonomik dinamizmini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.
Teke, firmaların ihracat odaklı büyüme, girişimcilik ve güçlü üretim kültürü sayesinde sadece bölgeye değil, ülke ekonomisine de önemli katkı sunduğunu belirtti. Tarım, gıda, sanayi ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin güçlü temsilinin, bölgenin ticaret birikimi ve tarım-sanayi entegrasyonunun sonucu olduğunu ifade etti.
Anadolu’nun sanayi tabanı genişliyor
İSO 500 Listesi’nde dikkat çeken bir diğer unsur ise temsilin ülke geneline yayılması oldu. Sakarya ve Tekirdağ’dan 5’er şirket listeye girerken; Eskişehir 4 şirketle yer aldı. Giresun, Osmaniye, Antalya ve Muğla’dan 3’er şirket İSO 500’e girmeyi başardı.
Bunun yanında Karabük, Zonguldak, Çanakkale, Aydın, Ordu, Uşak, Siirt gibi şehirlerin de listede yer alması, sanayi üretiminin daha geniş bir ekonomik coğrafyaya yayıldığını gösterdi.
Bu tablo, son yıllarda organize sanayi bölgeleri yatırımları, ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve ihracat ağlarının güçlenmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.
Yeni rekabet şirketler kadar şehirler arasında da yaşanıyor
İSO 500 sonuçları, önümüzdeki dönemde ekonomik rekabetin yalnızca şirketler arasında değil şehirler arasında da daha görünür olacağını gösteriyor.
Yatırım çekme kapasitesi, organize sanayi bölgelerinin doluluk oranı, lojistik altyapı, ihracat performansı ve nitelikli iş gücü; şehirlerin sanayi ligindeki sıralamasını belirleyen temel unsurlar haline geliyor. Bu yılın tablosu da gösteriyor ki; İstanbul hâlâ liderliğini korusa da Türkiye’nin üretim gücü artık çok daha geniş bir coğrafyada şekilleniyor. Anadolu ise bu dönüşümün merkezinde yer almayı sürdürüyor.