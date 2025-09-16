Türkiye’nin elmas, platin ve altın markaları açıklandı

Ürün ve hizmet performansı, yönetim başarısı ve topluma sağladıkları sosyal fayda kriterleriyle değerlendirilen markalar; Elmas, Platin ve Altın Lig’de yer alma hakkı kazandı.

“Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan markalar ödüllendiriliyor”

Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yıl mevcut endekslerimizi geliştirerek, yeni araştırmaları da çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Bu yıl yedinci kez Ekonomiye Fayda Endeksi’ni açıklamaktan gurur duyuyoruz. EFE, şirketlerin topluma sağladığı sosyal fayda, ürün ve hizmetlerinin niteliği ile yönetim performansı ekseninde yapılan kapsamlı bir değerlendirmedir. Çalışma; itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim başarısı gibi pek çok alanda en iyileri ortaya koymaktadır. 2025 sonuçları da yine oldukça çarpıcı veriler içeriyor."

40 sektör, 72 il, 14 bin katılımcı

Araştırmada bu yıl 40 farklı sektör mercek altına alındı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemiyle yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek TÜİK’in belirlediği Türkiye örneklemi üzerinden 26 bölge ve 72 il genelinde saha çalışması tamamlandı. Katılımcılardan tamamen hatırlatmasız yöntemle alınan yanıtlar, akademisyenler tarafından analiz edilerek sıralamalar oluşturuldu.

Markalara stratejik yol haritası

Özüm Acar, araştırmanın markalar için önemli bir yol haritası sunduğunu belirterek şunları ekledi:

"Markalar, raporu satın alarak yalnızca iletişim çalışmalarında kullanma hakkını elde etmekle kalmıyor; aynı zamanda kendi performanslarını üç farklı alanda görebiliyor, rakipleriyle kıyaslama yapabiliyor ve sektör algısını detaylı şekilde inceleyebiliyorlar.

Ayrıca yönetim, pazarlama ve sosyal sorumluluk stratejilerine yön verecek veriler de raporda yer alıyor. Ekonomiye Fayda Endeksi Raporu ve Başarı Tescil Belgesi’ni satın alan markalar, bu başarılarını iletişim çalışmalarında telif haklarıyla birlikte duyurma hakkına sahip oluyor. Satın alınmadan herhangi bir platformda paylaşım yapılamıyor."

EFE 2025’in elmas, platin ve altın markaları

Alfabetik sıralamaya göre EFE 2025’in elmas, platin ve altın markaları şöyle:

Elmas ligde yer alan markalar: Acıbadem Hastanesi, Adidas, Ağaoğlu, Arçelik, Axa Sigorta, Banvit, Bellona, Binance Türkiye, Burger King, Coca Cola, Elidor, Enerjisa, Etibeyaz, Gratis, Kiğılı, Koç Holding, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, MediaMarkt, Mercedes Benz, Migros, Opet, Orkid, Özdilek, Pasaport Pizza, Penti, Sefamerve, Selpak, Sütaş, Trendyol, Turkcell, Türk Hava Yolları, Ülker, Yurtiçi Kargo, Zara, Zen Pırlanta, Ziraat Bankası.

Platin ligde yer alan markalar: Aksa Doğalgaz, Altınyıldız, Anadolu Sigorta, Apple, Atasay, Avon, Beko, Bim, BMW, Eti, Etstur, Halkbank, Hepsiburada, İçim, İstikbal, Karaca, Koton, LC Waikiki, Little Caesars, Madame Coco, Maydonoz Döner, McDonalds, Medical Park, Modanisa, Molped, Nike, Pantene, Papara, Rönesans İnşaat, Sabancı Holding, Sarıyer İçecek, Shell, Solo, Sürat Kargo, Şenpiliç, Teknosa, Vodafone.

Altın ligde yer alan markalar: A101, Acar Home, Akbank, Apple, Aras Kargo, Armine Giyim, Arzum, Aytemiz, Bambi, Beko, BTC Türk, Blue Diamond, Çiçeksepeti, Defacto, Domino’s Pizza, ENKA, Ergo Sigorta, Erpiliç, Fanta, Flormar, Gratis, Güral Seramik, Head & Shoulders, Jolly Tur, Medical Point, Papia, Pınar, Profilo, Puma, Şölen, Süvari, Taç, Tatlıpınar Enerji, Terra Pizza, Türk Telekom, Volkswagen, Yeni İnci, Yıldız Holding.