TÜRMOB Başkanlığı görevine İrfan Hüseyin Yıldız seçildi

TÜRMOB'dan yapılan açıklamada, Birliğin 25'inci Olağan Genel Kurulu'nun 18-19 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Genel Kurulun ikinci gününde 4 grubun katılımıyla yapılan seçimlerde, 3 yıl boyunca görev yapacak yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi olmayan sonuçlara göre, 2 bin 41 delegenin 1980'inin katılımıyla gerçekleşen seçimde 1949 geçerli oyla Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu yüzde 55 oy alarak, yönetim kurulunda 9 üyeliğin 6'sını, disiplin kurulunda 5 üyeliğin 3'ünü ve denetleme kurulunda 3 üyeliğin 2'sini kazandı. Bu sonuçlara göre, Yönetim Kurulu, İrfan Hüseyin Yıldız, Yahya Arıkan, Turgut Bahadır, Özkan Cengiz, Cemal İbiş, Burhan Düz, Murat Demirtaş, Ercan Bayazıtlı, Mehmet Ali Aktaş'tan oluştu. Buna göre, Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu'nun Başkan adayı İrfan Hüseyin Yıldız TÜRMOB Başkanı seçildi."