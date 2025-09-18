TÜSİAD Başkanı Turan: Küresel rekabet gücü için kurum–girişim iş birliği şart

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ra­porun tanıtımında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, reka­betin artık sadece ürünlerde veya hizmetlerde değil, iş bir­liği modellerinde de şekillen­dirdiğini söyledi.

“Daha fazla değer yaratalım”

“Türkiye’nin küresel re­kabet gücünü artırması için kurum–girişim iş birlikleri­ni daha da geliştirmesi şart” diyen Turan, “Bugün ülke­mizde girişimlerin aldığı ya­tırımların üçte birinden faz­lasının kurumlar aracılığıy­la gerçekleşmesi, bu iş birliği modelinin ne kadar kritik ol­duğunu kanıtlıyor.

Bugün burada tanıttığımız çalışma, aslında bir davettir. Kurum­lara ve girişimlere, birlik­te daha fazla değer yaratma daveti” diye konuştu. TÜSİ­AD Kurumlarda Girişimci­lik Çalışma Grubu Başkanı Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik ise amaçlarını yalnızca bugünün fotoğrafını çekmek değil; ku­rumlara ve girişimcilere da­ha güçlü adımlar atabilecek­leri uygulanabilir bir yol ha­ritası sunmak olduğunu dile getirdi.

Eyilik, “Çünkü biliyo­ruz ki stratejik uyum olma­dan iş birliği kalıcı değer üre­temez. Önümüzdeki dönem­de kurumlarda girişimciliğin gelişmesi, kurum–girişim iş birliklerinin derinleşmesi ve ekosistemimizin başarı hikâ­yeleri üretmesine katkı sağ­lamak amacıyla yeni projeler ve araştırmalar hayata geçir­meyi sürdüreceğiz” açıkla­masında bulundu.

Raporda öne çıkan başlıklar

1- Türkiye’de bugün çok daha fazla kurum, girişimlerle iş birliği yapmak için aktif adımlar atıyor. Bu durum, kurumların ve girişimlerin iş birliğini önemli bir stratejik değer olarak gördüklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

2- Kurum – girişim iş birliği süreci kendi özel dinamikleri içinde ele alındığında daha verimli oluyor.

3- En çok üzerinde durulan konu PoC (Proof of Concept) olarak ifade edilen ürün, hizmet veya iş modelinin doğrulandığı pilot uygulama süreçleri. Bu süreçlerin daha verimli hale getirilmesi için her iki tarafın da iş birliğinin koşulları konusunda sürecin başında mutabık kalması önemli.

4- Kurumlar, girişimlerin kurucuları arasındaki ortaklık yapısına ilişkin belirsizlikler veya dengesizliklerin yarattığı olası riskleri öncelikli konular arasında görüyor.

5- Yönetim kurullarına katılım talepleri, prosedürlere uyum, şirket içindeki değişiklikler ve iş birliğinin sürdürülebilirliği hem kurumlar hem de girişimler tarafından en fazla dikkat çekilen konular arasında yer alıyor.