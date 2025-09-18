TÜSİAD Başkanı Turan: Küresel rekabet gücü için kurum–girişim iş birliği şart
TÜSİAD, “Kurum – Girişim İş Birliklerinde Stratejik Uyumu Yakalamak” Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Girişimcilik ekosisteminde verimlilik ve değer üretiminin artırılması hedefiyle PwC Türkiye yürütücülüğünde hazırlanan rapor, kurum–girişim iş birliklerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği konularına odaklanıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Raporun tanıtımında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, rekabetin artık sadece ürünlerde veya hizmetlerde değil, iş birliği modellerinde de şekillendirdiğini söyledi.
“Daha fazla değer yaratalım”
“Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırması için kurum–girişim iş birliklerini daha da geliştirmesi şart” diyen Turan, “Bugün ülkemizde girişimlerin aldığı yatırımların üçte birinden fazlasının kurumlar aracılığıyla gerçekleşmesi, bu iş birliği modelinin ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor.
Bugün burada tanıttığımız çalışma, aslında bir davettir. Kurumlara ve girişimlere, birlikte daha fazla değer yaratma daveti” diye konuştu. TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik ise amaçlarını yalnızca bugünün fotoğrafını çekmek değil; kurumlara ve girişimcilere daha güçlü adımlar atabilecekleri uygulanabilir bir yol haritası sunmak olduğunu dile getirdi.
Eyilik, “Çünkü biliyoruz ki stratejik uyum olmadan iş birliği kalıcı değer üretemez. Önümüzdeki dönemde kurumlarda girişimciliğin gelişmesi, kurum–girişim iş birliklerinin derinleşmesi ve ekosistemimizin başarı hikâyeleri üretmesine katkı sağlamak amacıyla yeni projeler ve araştırmalar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.
Raporda öne çıkan başlıklar
1- Türkiye’de bugün çok daha fazla kurum, girişimlerle iş birliği yapmak için aktif adımlar atıyor. Bu durum, kurumların ve girişimlerin iş birliğini önemli bir stratejik değer olarak gördüklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
2- Kurum – girişim iş birliği süreci kendi özel dinamikleri içinde ele alındığında daha verimli oluyor.
3- En çok üzerinde durulan konu PoC (Proof of Concept) olarak ifade edilen ürün, hizmet veya iş modelinin doğrulandığı pilot uygulama süreçleri. Bu süreçlerin daha verimli hale getirilmesi için her iki tarafın da iş birliğinin koşulları konusunda sürecin başında mutabık kalması önemli.
4- Kurumlar, girişimlerin kurucuları arasındaki ortaklık yapısına ilişkin belirsizlikler veya dengesizliklerin yarattığı olası riskleri öncelikli konular arasında görüyor.
5- Yönetim kurullarına katılım talepleri, prosedürlere uyum, şirket içindeki değişiklikler ve iş birliğinin sürdürülebilirliği hem kurumlar hem de girişimler tarafından en fazla dikkat çekilen konular arasında yer alıyor.