TÜSİAD, BRICA Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) iş birliğinde düzenlenecek Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA) Zirvesi, 18-19 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çin hükümeti tarafından 2013'te açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi'nin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilen BRICA Zirvesi'nin ikincisi, bu yıl 18-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

TÜSİAD'ın, Çin'deki muadil kuruluşlarından CFIE iş birliğinde ev sahipliği yapacağı zirveye, Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılacak.

Zirve, bölgedeki çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkı yapacak. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında, Türkiye ve BRICA ülkelerinde iş ve yatırım ortamından e-ticarete, bankacılık ve finanstan start-up'a kadar farklı sektör ve temaların ele alınacağı zirve, üye ülkeler arasında yeni ortaklıklar kurulmasına zemin hazırlayacak.

CFIE tarafından, İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla 2016'da Pekin'de kurulan BRICA'da, 29 ülke ve bölgeden 31 iş dünyası kuruluşu üye olarak yer alıyor. Çok taraflı bir iş birliği mekanizması olan BRICA'nın kurucu üyeleri arasında TÜSİAD da bulunuyor.

BRICA Zirvesi'nin ilki, 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de 20 ülkeden 500'ün üzerinde önde gelen hükümet ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Kuşak ve Yol Girişimi'nin iş dünyası yansıması olan BRICA'nın kurucu üyesi olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bu yılki BRICA Zirvesi'ni, TÜSİAD'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlemekten heyecan duyduklarını belirten Bilecik, "Birçok farklı kıtadan üst düzey kamu ve özel sektör katılımı hedeflediğimiz uluslararası nitelikteki bu etkinliğimizin, çok geniş bir coğrafyada ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkiler ile ortaklıkların gelişmesine katkı vereceğine inanıyoruz. Tüm katılımcıları Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki bu fırsatları beraber keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.