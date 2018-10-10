"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!", girişimcilik programına dönüşüyor

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından beri düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", bir iş fikri yarışmasının ötesine geçiyor. "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", artık bir Girişimcilik Programı olarak gençlere destek verecek.

2015-2016 döneminde Girişimcilik Kampı, 2017 döneminde ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübü'nü süreçlerine dahil eden proje, bu dönem itibarıyla üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden networkinge, kuluçkadan mentorluğa her türlü desteği sağlayan bir girişimcilik programı olarak yeniden kurgulandı.

Program, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi sunmayı amaçlıyor. TÜSİAD, program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamayı da hedefliyor.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı, 4 aşamalı olarak kurgulandı.

"Kampüs Etkileşimi" çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinlikler ile girişimcilik kültürünün üniversitelerden başlayarak tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.

"İş Fikri Yarışması" ile fark yaratmak isteyen gençleri harekete geçirerek yenilikçi iş fikirlerini sürdürülebilir birer iş planına dönüştürmeleri konusunda onlara sayısız destek veriliyor. Bunlar arasında, online eğitimler, girişimcilik kampı, TÜSİAD üyelerinden rehberlik, iş geliştirme mentorluğu, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminde geniş bir network, para ödülleri, TÜSİAD Yönetim Kurulu ile birlikte Silikon Vadisi gezisi ve TÜSİAD ağına ayrıcalıklı erişim için TÜSİAD Girişimcilik Kulübü üyeliği bulunuyor.

"Kuluçka" döneminde yarışma sonrasında program yarı finalistlerine anlaşmalı kuluçka merkezlerinin hizmetlerinden yararlanma ve işlerini geliştirme imkanı sunuluyor.

"İş Ağlarıyla Etkileşim ve Mentorluk" aşaması ise her dönem Türkiye’nin farklı bir bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan pilot programlara işaret ediyor. Bu kapsamda bölgelerde iş dünyası dernekleri, melek yatırımcı ağları, üniversiteler ve girişimcilik merkezleri ile ortaklaşa bir girişimci destekleme modeli geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda ilk pilot çalışma Ege Bölgesi’ne yönelik olarak yapılıyor. Ege Bölgesi'ndeki paydaşların desteği ile yarışmaya Ege’den katılan ekiplere yerel iş dünyası tarafından yeniden değerlendirilme ve rehberlik desteği verilecek.

Bu arada, BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek programın diğer sponsorları arasında ING Bank, Bahçeşehir Üniversitesi ve Mazars Denge bulunuyor. 1 Kasım 2018’de başvuru alınmaya başlanacak olan iş fikri yarışması etabının, 26 Nisan 2019'da düzenlenecek ödül töreni ile sona ermesi planlanıyor.