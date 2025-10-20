Verimlilik dijital ikiz fabrika ile yüzde 30’a çıkarılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye hazır giyim sektö­rünün zorlu bir sınavdan geçtiği günümüzde, Ram­sey ve KİP markalarıyla üretim ya­pan Gürmen Group, verimlilik ve kalite odaklı yatırımlarını güncelli­yor. Hazır giyim, enerji ve tarım gi­bi farklı sektörlerde faaliyet göste­ren ve bir aile şirketi olan Gürmen Group, görevi devralan ikinci ku­şakla beraber yeni bir vizyonla iler­lemeyi hedefliyor. Dijital altyapısı­nı kuran ve yenilenebilir enerjide yüzde 100 büyüme hedefleyen grup, amiral gemisi hazır giyimde de ‘ikiz fabrika’ modeliyle kapasite kullanı­mı ve verimlilik artırıyor.

Görevi ya­kın zamanda babası Remzi Gür’den devralan Gürmen Giyim’in Yöne­tim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, ana sektörleri olan hazır giyimde yüksek ihracat birim de­ğeri ve agresif perakende yayılımı hedeflediklerini aktardı. Yıllık 1.5 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip Karabük’teki fabrikanın di­jital ikizini yaptıklarını açıklayan Gür Solmaz, bu yatırımla birlikte yüzde 20 verimlilik sağladıkları­nı, 2026 ilk yarısında bir yüzde 10 daha verimlilik hedefleri olduğunu aktardı. Gür Solmaz, yüzde 86 olan kapasite kullanım oranını da yüzde 95’e çıkaracaklarını söyledi.

Üretimin yüzde 75’i ihracata yapılıyor

Karabük’teki fabrikada günlük 3 bin adet ceket, 800 adet pantolon ürettiklerini kaydeden Yasemin Gür Solmaz, toplam üretimin yüz­de 70’ini Türkiye’de, yüzde 30’unu da ağırlıklı Mısır olmak üzere yurt dışında ürettiklerini belirtti. “Te­darik zinciri için Mısır önemli, 10 yıldır Mısır’da ürettiriyoruz” di­yen Gür Solmaz, Mısır’a peraken­de olarak gireceklerini de duyurdu. Toplam satışlar içerisinde ihraca­tın payını yüzde 20 olarak aktaran Gür Solmaz, 1.5 milyon adetlik üre­timin yüzde 25’ini Ramsey ve KİP olarak kendi markalarına, yüzde 75’ini ise ihracata yaptıklarını be­lirtti. İhracatta odak pazarlarını Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Körfez ülkeleri olarak açıklayan Gür Solmaz, Balkanlar’da özellik­le Makedonya ve Kuzey Afrika’da da farklı iş modellerine baktıkları­nı belirtti. Gür Solmaz, “ABD’de de fırsatlara bakıyoruz, çünkü önemli bir pazar” dedi.

Enerjide hedef yüzde 100 yenilenebilir üretim

Grubun toplam cirosu içinde hazır giyimin halen yüzde 80 pa­ya sahip olduğunu ifade eden Gür Solmaz, bu yıl hazır giyimde yüzde 45 cirosal, yüzde 10-15 de adetsel büyüme beklediklerini kaydetti. Gür Solmaz, “2026 içinse eğer enf­lasyon beklenen düzeyde açıkla­nır ve olumsuz bir gelişme yaşan­mazsa yüzde 35-40 oranında bü­yüme öngörüyoruz” diye konuştu. Online satışlardaki hareketliliğe de işaret eden Gür Solmaz, 2024’te yüzde 115 büyüyen satışların, bu yıl yüzde 100 büyüdüğünü, top­lam ciroda online satış payının yüzde 10 olduğunu aktardı.

Gru­bun yatırım alanlarından biri de tarım ve enerji. Enerjide sıfır atık ve yüzde 100 yenilenebilir enerji entegrasyonu hedefleyen Gürmen Group, Maspo Enerji ile saatlik 44 MW kurulu güce ve yıllık 350 GWh üretim kapasitesine sahip. Yase­min Gür Solmaz, “Maspo Enerji, RE100 platformuna Türkiye’den kabul edilen ilk şirket unvanına sahip. 2026 planları arasında, üre­tim kapasitesini yüzde 100 artıra­rak tüm giyim şirketinin ve teda­rik zincirinin enerji ihtiyacını yüz­de 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılamak yer alıyor” dedi.

Çalışanların %50’den fazlası kadın

Yasemin Gür Solmaz, grubun DNA’sında yer alan yüksek ahlak ve güven kültürü ile birlikte, kadın liderliğine ve çeşitliliğe verdikleri öneme işaret etti. Solmaz, “Bugün iş gücümüzün yüzde 50’sinden fazlası kadınlardan oluşuyor, yönetici pozisyonlarında ise yüzde 33 oranıyla güçlü bir kadın temsiline sahibiz” dedi. Karabük’teki üretim tesisinde 850’ye yakın çalışanı bulunan grubun toplam istihdamı ise 2 bin kişi.

“Dünyanın en zengini hâlâ modadan kazanıyorsa gidecek çok yolumuz var”

Grup olarak Türk hazır giyim sektörü içerisinde güçlü bir yerde durduklarını ve sektörün geleceğine inandıklarını dile getiren Yasemin Gür Solmaz, dünya moda ve lüks perakende sektörünün lideri Bernard Arnault’a atıfta bulunarak, “Dünyanın en zenginlerinden biri hala modadan kazanıyorsa Türkiye’nin gidecek çok yolu var demektir. Ama Türkiye’nin fiyata değil inovasyona odaklanması gerekiyor. Fiyat odağından koleksiyon odağına geçmeliyiz” dedi.

21 günde kişiye özel ceketler

Gürmen Giyim Yönetim Kurulu üyesi ve Perakende İcra Kurulu Başkanı Zeynep Doğan’ın verdiği bilgilere göre, Ramsey ve KİP markalarıyla dünyada 215 satış noktasına ulaşan Gürmen Group, bu yıl 15 yeni mağaza açtı. Grup, yıl sonuna kadar toplamda 20 mağaza açmayı hedefliyor. Doğan, “Ramsey olarak AVM’lerde büyüyoruz. Sahil şeritlerine girmeye başladık, o hatta yatay büyüme planlıyoruz. Bu kapsamda Ayvalık ve Bodrum’un yanı sıra Kuşadası gibi lokasyonlarda da yeni mağazalar açacak. KİP olarak ise daha çok Anadolu’da büyüyeceğiz. Mısır’da da perakende görüşmelerimiz var” bilgisini verdi. Müşterilere özel çözümlerinden de söz eden Doğan, mağazalardaki kalıplar üzerinden kişiye özel tasarımlar sunduklarını ve ürünü 21 günde teslim ettiklerini, bunun toplam içindeki payının yüzde 10 olduğunu açıkladı.