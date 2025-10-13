Vuslat Doğan ve Ali Sabancı 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı

Sabancı ve Doğan, evliliklerini sonlandırdıklarını birlikte verdikleri bir fotoğrafla kamuoyuna açıkladı. Ortak yapılan yazılı açıklamada, çiftin 2023 yılında Yunanistan açıklarında geçirdiği tekne kazasına da atıfta bulunuldu.

Açıklamada, "Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık." ifadeleri yer aldı.

Tekne kazası sonrasında sürecin çift üzerinde beklenenin aksine bir etkisi olduğu belirtilen açıklamada, "Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı." denildi.

Sabancı ve Doğan, evlilikleri boyunca birçok güzel anı biriktirdiklerini, hayırlı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdiklerini belirterek, son yıllarda ise ilişkilerinde yaşanan sorunları, "Sanki birimiz kıştayken, diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk." sözleriyle ifade etti.

Ayrılık kararının ardından kamuoyunda yer alan "5 milyar dolarlık tazminat talebi" iddialarına da açıklık getirilen metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü, bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz."

Zor zamanlarda kendilerine destek olanlara teşekkür edilen açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:

"Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz."