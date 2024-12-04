X. Sürdürülebilir Finans Forumu iş dünyasını buluşturdu

X. Sürdürülebilir Finans Forumu, finans sektörü ve reel sektör temsilcilerinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı’nın katılımıyla gerçekleşti. “Üçüz Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Finans: Dijitalleşme, Karbonsuzlaşma ve Sosyal Etki” temasıyla düzenlenen Forum’da; teknolojinin yatırım süreçlerinde ve sürdürülebilir finans araçlarının kullanımında oynadığı rol, karbon piyasaları ve yeşil tahviller gibi mekanizmalarla iklim krizinin finansal çözüm sürecine entegrasyonu ve sosyal etki yatırımlarının genişletilmesi konuları ele alındı.

Forum’un açılış konuşmalarını, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül gerçekleştirdi.

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptığı açılış konuşmasında, “Sürdürülebilirlikle birlikte şunu görüyoruz ki, ne yaparsanız yapın dijitalleşme, sürdürülebilirlik, ve toplumsal etki, toplumsal pozitif etkiye dayanmazsa bir yanı eksik kalıyor. Bu nedenle artık üçüz dönüşüm çağına girdik, çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz... Ülkemizin ilk ve tek Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Rehberi hazırlandı. Rehberle birlikte, Yeşil Borçlanma Araçları, Sürdürülebilir Borçlanma Araçları, Yeşil Kira Sertifikası ve Sürdürülebilir Kira Sertifikaları şu anda zaten kullanılıyor. Bu ihraçların uluslararası finansal piyasalardaki en iyi uygulamalar ve standartlara uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Türkiye’nin net sıfır hedefleri için finansmana erişimin önemine dikkat çekti ve “Sürdürülebilir çözümlerin gerçekleşmesi için kamu politikalarının yanı sıra özel sektör ve finans kuruluşlarının yenilikçi çözümleriyle süreci desteklemesi gerekiyor. Forumumuzun yeni iş birlikleri için bir başlangıç olacağına inanıyorum” dedi.

Forumdaki konuşmasında UN Global Compact Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, şunları söyledi: "Yeşil tahviller, sürdürülebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar ve enerji dönüşümünün finansmanı Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşmasında büyük rol oynayacak. Bu dönüşümün başarısı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir vizyonla, koordineli çalışmasına bağlı. Burada her bir paydaşa önemli sorumluluklar düşüyor.”

Panelin konuşmacıları üçüz dönüşümü değerlendirdi

Forum kapsamında gerçekleştirilen “Üçüz Dönüşüm: Dijitalleşme, Karbonsuzlaşma ve Sosyal Adaletin Geleceği” başlıklı panel, EBRD, Garanti BBVA, İş Bankası ve TSKB üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

“Dijitalleşme, sürdürülebilir dönüşüm için çok verimli bir destek mekanizması. Bu yüzden üçüz dönüşümün birlikte ele alınmasının bir tercih değil bir gereklilik olduğunu düşünüyorum" diyen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran'la birlikte panelde söz alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem, panelde adil geçiş, dijitalleşme ve karbonsuzlaşma unsurlarının bir arada ele alınması gerektiğini vurguladı.

TKSB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan ise konuşmasında, “TSKB olarak, ülkemizin üçüz dönüşüm sürecinde finans sektörünün dönüştürücü gücünden de faydalanarak yarattığımız 75 yıllık etkiyi, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

İkinci panele dair detaylar...

“Etki Yatırımları: Geleceği Şekillendiren Sürdürülebilir Finans Stratejileri” başlıklı ikinci panelde ise Akbank, IFC, Şekerbank, TKYB ve UNEP FI’dan üst düzey temsilciler, sürdürülebilir finans dünyasındaki en büyük eğilimleri ve yenilikleri ele alarak, bu alandaki dönüşüme ışık tuttu.

Akbank Yatırım Bankacılığı ve Sürdürülebilir Finansman Bölüm Başkanı Serkan Duruduygu, “ÇSY konusunda rehberliğin müşterilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu görüyoruz. Akbank olarak her zaman ‘Dönüştürülemeyecek sektör yok, sürdürülebilir etkinin henüz entegre edilmediği sektör var’ diyoruz" derken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Sürdürülebilirlik ve Etki Lideri Seçil Yıldız Etki odaklı projelerde, uluslararası kuruluşlar ile ortak hareket ettiklerini belirten , “Tüm finansman faaliyetlerimizi ve projelerimizi Global Reporting Initiative (GRI) Standartları, Entegre Raporlama Çerçevesi ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu araçların yanı sıra, Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri (OPIM) doğrultusunda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Şekerbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Nur Çetinel, “Etki yatırımları ve sürdürülebilir finans, küresel boyutta finansal ekosistemin dönüşümünde kritik bir rol oynuyor... KOBİ’lerin ve tarımın desteklenmesi, üçüz dönüşüm sürecinde bunun çevresel ve sosyal etki gözetilerek yürütülmesi iş modelimizin ana yapı taşlarından birini oluşturuyor” dedi.

Forum kapsamında düzenlenen Özel Oturum’un sponsorluğunu üstlenen Yapı Kredi’nin Kurumsal İletişim Direktörü, Yazar, KİD Başkan Yardımcısı Arda Öztaşkın, “Geleceğin finans dünyasında AI ve sürdürülebilirlik” başlıklı sunumuyla yapay zekanın artan önemine ve rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Forumda ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin “Belirsizlik Evreninde Sürdürülebilirlik” başlıklı bir sunum yaptı.