Yeni nesil liderler Sorbon Üniversitesi'nde buluşuyor

05 Şubat 2019

İş dünyasına yönelik faaliyet gösteren yegane Enstitü olan Business Management Institute, bir ilke daha imza atarak "Paris Sorbonne Üniversitesi" ile "Global Dijital Liderlik" programını başlatıyor.

"Global Dijital Liderlik" programının amacı günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin en güçlü şekilde üstesinden gelebilmelerini sağlamak.

Gelecek jenerasyon liderlerinin, günümüz liderlerini nasıl yönettiğini anlamalarını sağlarken liderlik tarzlarındaki değişikliklerin organizasyonlarına olumlu yansımalarının nasıl olabileceğini gösteriyor.

Özellikle, iş dünyasında fark yaratmak isteyen değişim yönetimi, İK, stratejik pazarlama, finans, IT, IS gibi bütün departmanların yönetiminde bulunan orta ve üst düzey yöneticilerin, dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni nesil liderlere dönüştürmek üzere tasarlanmış bir program.

“Global Dijital Liderlik” programı katılımcıları; dijital dünyayı başarılı organizasyonların olası sorunlarla nasıl baş ettiklerini gözlemleme şansına ulaşırken; dijital dünyayı, değişen tüketici talepleri ve yeni stratejiler hakkında edindikleri bilgileri bir araya getirme şansını yakalayacaklar.

56 saatlik programın ilk 2 günü İstanbul- Hilton Bomonti, son 5 günü ise Sorbonne Üniversitesi-Paris’te gerçekleşiyor. Katılımcı profili doğrultusunda son gün bir şirket gezisi düzenleniyor ve bir organizasyondaki bütün süreçleri yerinde görme fırsatı sunuluyor katılımcılara.

Programa müdür, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabilmektedir. Aynı zamanda aile şirketi üyeleri, kobiler, büyük işletmelerde çalışan kişiler, devlet ile çalışan kişiler ve kar amacı gütmeyen organizasyonlarda en az 5 yıl çalışma deneyimi olan veya 2 yıl yönetim ayağında görev alan kişiler programa katılabiliyor.