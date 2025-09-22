Yeşilova Holding Aluexpo 2025’te geleceğin alüminyum modellerini tanıttı

18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen fuar, dünyanın farklı bölgelerinden sektör liderlerini buluşturdu. Alüminyum alanındaki küresel trendlerin paylaşıldığı, yeni teknolojilerin tanıtıldığı organizasyonun açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapıldı.

Yeşilova Holding, üç gün boyunca otomotivden raylı sistemlere, inşaattan endüstriyel çözümlere uzanan ürünlerini sergileyerek üretim yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Bakan Kacır’dan ziyaret

Fuarın ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşilova Holding standını ziyaret etti. Bakan Kacır’a, grubun çevreye duyarlı üretim anlayışı ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“Sürdürülebilirlik ve inovasyon vizyonumuzu paylaştık”

Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yeşilova Holding olarak otomotivden raylı sistemlere, inşaattan endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda geliştirdiğimiz ürünlerle sürdürülebilirliği inovasyonla buluşturan bir yaklaşım benimsiyoruz. Aluexpo 2025, yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform değil, aynı zamanda vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi sektör paydaşlarımızla paylaştığımız stratejik bir buluşma noktası oldu. Bu yıl iş ortaklarımızın ve sektör temsilcilerinin yanı sıra Sayın Bakanımızın standımıza gösterdiği ilgi, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir.”