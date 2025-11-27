Yıldız Holding’den yatırımcılarla şeffaf buluşma

Yıldız Holding’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Ülker Bisküvi, Besler, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji’nin üst yönetimleri analist ve yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantının moderasyonunu Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk üstlenirken, holdingin Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik buluşmaya ev sahipliği yaptı.

“Güçlü performans sürdürülebilir başarımızı destekliyor”

Toplantıda Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Besler CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş, 2025’in 9 aylık finansal sonuçlarını detaylı sunumlarla aktardı; katılımcıların sorularını yanıtladı. Sunumlarda büyüme, verimlilik, yatırım öncelikleri ve sürdürülebilirlik başlıkları öne çıktı.

(Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik)

Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik, toplantının finansal paydaşlarla şeffaf ve uzun vadeli iletişimin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ertik, odaklı ve yalın yönetim anlayışıyla sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini belirterek, 2025’in ilk dokuz ayında konsolide satışların yıllık bazda yüzde 34 artışla 469 milyar TL’ye ulaştığını, ihracatın ise yüzde 38 artışla 22 milyar TL olduğunu açıkladı.

Ertik, finansal disiplin ve şeffaf yönetişim anlayışıyla büyümeyi sürdürmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.