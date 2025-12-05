700 yıllık Mesnevî mirası İstanbul’da buluştu: 70 cilt ilk kez aynı sergide

Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. Bakan Ersoy, bu denli özel ve çok sayıda Mesnevî nüshasının bir arada sergilenmesinin dünyada ilk kez gerçekleştiğini vurgulayarak, serginin hem içerik hem de kapsam açısından eşsiz olduğunu ifade etti.

Sergide yer alan yazmalar; ciltleri, hattı, tezhipleri, kâğıtları ve vakfiyeleriyle birlikte İslam kitap sanatlarının ulaştığı estetik ve teknik seviyeyi gözler önüne seriyor. Konya, İstanbul, Şiraz ve Semerkant gibi önemli kültür merkezlerinde hazırlanmış Mesnevî nüshaları, farklı dönemlerin sanat anlayışını yansıtırken ortak bir özen ve manevi yaklaşımla buluşuyor. Bakan Ersoy, Mesnevî’nin yalnızca bir eser olmadığını, yüzyıllar boyunca korunmuş evrensel bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Sergi için Türkçe, İngilizce ve Farsça olarak hazırlanan katalogla Mesnevî mirasının uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Bu yayın, aynı zamanda serginin kalıcı bir belgeye dönüşmesini sağlayacak.

Bakan Ersoy, 10 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu’nda 29 ülkeden yaklaşık 200 uzmanın bir araya geleceğini açıkladı. Sempozyumda yazma eserlerin korunmasından dijitalleştirilmesine, yapay zekâ destekli uygulamalardan akademik yayıncılığa kadar pek çok başlık ele alınacak.

760 bini aşkın yazma ve nadir eserle dünyanın en büyük yazma eser kurumlarından biri olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu, dijitalleştirme ve restorasyon çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Rami Kütüphanesi’ndeki kitap şifahanesinde bugüne kadar 4 binden fazla eser restore edilirken, sergi Kurumun açtığı 41. sergi olarak kayıtlara geçti.