98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 98'inci kez sahiplerine verildi.

Gecenin sunuculuğunu Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar ve komedyen Conan O'Brien üstlendi.

Gecenin en çok konuşulan filmi

Törende öne çıkan yapım, Paul Thomas Anderson'ın yönettiği 'One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)' oldu. Film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) olmak üzere toplam altı ödül kazanarak geceye damga vurdu.

En iyi oyuncu ödülleri sahiplerini buldu

Gecede En İyi Kadın Oyuncu ödülü, 'Hamnet' filmindeki performansıyla Jessie Buckley'e verildi. En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi ise 'Sinners' filmindeki rolüyle Michael B. Jordan oldu.

Ödül sezonunda güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Timothee Chalamet ise 'Marty Supreme' filmindeki performansına rağmen ödüle ulaşamadı.

'Sinners' dört ödül kazandı

16 dalda aday gösterilerek dikkat çeken 'Sinners (Günahkarlar)', geceden dört ödülle ayrıldı. Film; En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Özgün Müzik kategorilerinde ödül kazandı.

Gecenin kazananları

Oscar gecesinde öne çıkan ödüller ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley - Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan - Sinners

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

En İyi Özgün Şarkı: 'Golden' - KPop Demon Hunters

En İyi Özgün Müzik: Sinners

En İyi Ses: F1

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: The Singers / Two People Exchanging Saliva

En İyi Görüntü Yönetimi: Sinners

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Mr. Nobody Against Putin

En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn - One Battle After Another

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan - Weapons

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value (Norveç)

En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein

En İyi Sanat Yönetimi: Frankenstein

En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another

En İyi Özgün Senaryo: Sinners

En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters

En İyi Kısa Animasyon Film: The Girl Who Cried Pearls

En İyi Oyuncu Seçimi (Casting): One Battle After Another