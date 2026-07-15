Google Haberler

ABD’den iade edilen Zeugma Paneli ana vatanına döndü

ABD'den iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli, ait olduğu yere yerleştirildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, son 23 yılda 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun son 8 yılda iade edildiğini açıkladı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD’den iade edilen Zeugma Paneli ana vatanına döndü

Güneş DOĞDU SOYLU

ABD'den Türkiye'ye ia­desi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü moza­ik paneli evine kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nu­ri Ersoy, tarihî eserin ait oldu­ğu yere yerleştirilmesi progra­mında yaptığı konuşmada, kül­tür varlıklarının korunması ve ait olduğu topraklara kazandı­rılmasına yönelik yürütülen ça­lışmaların bilimsel araştırma, hukuki süreçler ve uluslarara­sı iş birliğiyle sürdürüldüğünü söyledi.

13'üncü panelin ait olduğu yere yerleştirilmesi töreninde, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Bele­diye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fa­tih Muhaddis Fedaioğlu, Mil­liyetçi Hareket Partisi Gazian­tep İl Başkanı Mehmet Sait Kı­lıç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık­la Mücadelede Dairesi Başkanı Zeynep Boz de yer aldı.

"Çingene Kızı" en önemli kültürel simgelerden biri”

Gaziantep'in medeniyetler tarihindeki önemine dikkati çe­ken Bakan Ersoy, halk arasında "Çingene Kızı" olarak bilinen mozaiğin koparılan parçala­rından 13'üncüsünün yeniden ait olduğu topraklara kazandı­rılmasının kültürel mirasın ko­runmasına yönelik çalışmalar açısından önemli bir örnek ol­duğunu ifade etti.

Ersoy, Zeugma'nın Doğu ile Batı'yı buluşturan önemli bir Roma kenti olduğunu, kamu­oyunda "Çingene Kızı" olarak tanınan figürün ise bugün yal­nızca Gaziantep'in değil, Türki­ye'nin dünyaya açılan en önemli kültürel simgelerinden biri ha­line geldiğini belirtti.

1960'lı yıllarda gerçekleşti­rilen kaçak kazılar sonucunda aynı kompozisyona ait çok sa­yıda panelin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını hatırla­tan Ersoy, 2018 yılında ABD'de­ki Bovling Griin Eyalet Üniver­sitesinde bulunan aynı taban mozaiğine ait 12 panelin Tür­kiye'ye getirildiğini ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden zi­yaretçilerle buluşturulduğunu anımsattı.

Bu iadenin ardından Gazian­tep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gaziantepli usta­lar tarafından Fırat taşlarından hazırlanan replikaların Gazi­antep Restorasyon ve Konser­vasyon Bölge Laboratuvarında tamamlanarak 2022 yılında Bovling Griin Eyalet Üniver­sitesine teslim edildiğini akta­ran Ersoy, bunun kültürel miras üzerinden kurulan iş birliğinin anlamlı bir örneği olduğunu ifa­de etti.

Kültür varlıklarının korun­ması alanında ABD ile yürü­tülen iş birliğinin son yıllarda çok sayıda eserin ana vatanına dönmesini sağladığını belirten Ersoy, 2021 yılında imzalanan Kültür Varlıklarına İlişkin Mu­tabakat Zaptı'nın bu mücadele­de önemli bir araç olduğunu ifa­de etti. Mutabakatın bu yıl yeni bir beş yıllık dönem için uzatıl­dığını açıklayan Ersoy, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı gü­vene dayalı iş birliğinin güçle­nerek devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, New York Man­hattan Bölge Savcılığı ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Bi­rimiyle 2021 yılından bu yana yürütülen ortak çalışmalar sa­yesinde Boubon Antik Kenti kökenli çok sayıda eserin Tür­kiye'ye kazandırıldığını belir­terek Lucius Verus, Septimius Severus ve 65 yıllık mücadele­nin ardından iadesi sağlanan Marcus Aurelius heykelinin de bu çalışmalar kapsamında ana vatanına döndüğünü kaydetti.

13 bin 454 eser Türkiye'ye kazandırıldı

Türkiye'nin bugün kültür var­lığı kaçakçılığıyla mücadelede dünyada örnek gösterilen ülke­ler arasında yer aldığını belirten Ersoy, 2002 yılından bu yana 13 bin 454 kültür varlığının ülkeye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun son sekiz yılda ger­çekleştirildiğini açıkladı.

Ersoy, "Bizim bu mücadelede­ki asli hedefimiz; kültür varlığı kaçakçılığına karşı önleyici ve bütüncül bir mücadele anlayı­şını hem toplumsal bilinç ve far­kındalık hem kurumsal iş birliği ve uygulama noktasında ülke­mize kazandırmak; bunu kalıcı ve sürdürülebilir kılmaktır. Bu topraklardan yasa dışı yollarla çıkarılmış her kültür varlığı ait olduğu topraklara dönene kadar aynı azim, aynı inanç ve aynı ka­rarlılıkla çalışmayı sürdürece­ğiz" dedi.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP