AKM’de uzun kuyruklar oluştu, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı

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Şubat 2026’da Moskova’da gerçekleştirilen prömiyerinin ardından Türkiye’de ilk kez izleyici karşısına çıkan Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil, Çaykovski’nin dünyaca ünlü müziğini özgün ve çağdaş bir hikâyeyle buluşturuyor. Novaya Opera / Balet Moskva tarafından sahnelenen yapım, klasik Fındıkkıran anlatısının sınırlarını aşarak izleyiciyi savaş, kayıp, hafıza ve geçmişle yüzleşme temaları üzerinden farklı bir dünyaya davet ediyor.

Altın maske ödüllü koreograftan çağdaş Fındıkkıran yorumu

Eserin koreografisini, 2022 yılında “Yılın En İyi Koreografı” dalında Altın Maske Ödülü’ne layık görülen Pavel Glukhov üstleniyor. Glukhov, Çaykovski’nin müzikal mirasına sadık kalarak klasik eseri çağdaş bale diliyle yeniden yorumlarken, hikâyeyi de baştan sona yeniden kurguluyor.

I. Dünya Savaşı’nın gölgesinde geçen yapım, genç asker Nataniel’in geçmişi ve yaşadığı kayıplarla yüzleşme mücadelesini merkezine alıyor. Bir prolog, iki perde ve bir epilogdan oluşan eserde, Çaykovski’nin Fındıkkıran müziği hiçbir kesinti veya tempo değişikliği yapılmadan canlı olarak seslendiriliyor.

Klasik masal anlatısından farklı olarak daha karanlık, dramatik ve derin bir atmosfer kuran yapım; bale, müzik ve tiyatral anlatımı bir araya getirerek Fındıkkıran’a yeni bir perspektif kazandırıyor.

AKM’de yoğun ilgi: uzun kuyruklar ve ayakta alkış

Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil’in İstanbul’daki ilk gösterimi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Türk Telekom Opera Salonu tamamen dolarken, gösterim öncesinde AKM önünde uzun kuyruklar oluştu.

Gösterinin ardından Novaya Opera / Balet Moskva’nın oyuncu ve dansçıları seyircileri selamlamak üzere yeniden sahneye çıktı. Sanatçıların dakikalarca ayakta alkışlandığı gecede, izleyicilerin ilgisi uzun süre devam etti.

“Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil”, ikinci gösterimiyle bu akşam saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle yeniden buluşacak.