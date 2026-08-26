Altın Portakal için geri sayım: Jüriler belli oldu

Bu yıl 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri netleşti. 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, En İyi Kısa Film 250 bin TL ile ödüllendirilirken, Kısa Film Jüri Özel Ödülü sahibine ise heykelcik takdim edilecek.

Usta isimler jüride

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüri üyesi yönetmen Hakkı Kurtuluş, bugüne dek altı uzun metraj ve pek çok kısa filme imza attı. Aynı zamanda senarist, yazar, yapımcı ve kültür tarihçisi olan Hakkı Kurtuluş'un iki kitabı bulunuyor. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyesi Melike Kasaplar ise prestijli festivallerde yer alan çok sayıda uzun ve kısa metraj kurmaca filmlerin yanı sıra belgesel, deneysel sinema, müzik videosu alanında farklı anlatı dillerine sahip projelerin kurgusunu üstlendi. Jüri üyesi Belkıs Bayrak da yazıp yönettiği kısa ve uzun metraj filmler ile önemli festivallerde Türkiye ve dünya prömiyerlerini yaptı. İlk uzun metraj filmi Gülizar (2024) Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden kazandığı Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni ve Cahide Sonku Ödülü dâhil olmak üzere 20'yi aşkın ödüle layık görüldü. Kurucusu olduğu Saba Film çatısı altında üretimlerine devam eden Bayrak; şu anda ikinci uzun metraj projesi üzerinde çalışıyor.

"Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeleri netleşti"

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeleri netleşti. 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, En İyi Belgesel Film 300 bin TL ile ödüllendirilirken, Belgesel Film Jüri Özel Ödülü sahibine ise heykelcik takdim edilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sabire Soytok, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema/TV Bölümünde kurucu öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geçti. Yönetmenliğini üstlendiği Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya (2014) ve Tariş 100 Yıllık Mücadele (2016) belgesellerinin yanı sıra, Ateşe Yürüyenler (2014) belgeselinin metin yazarlığını yaptı. Çeşitli uluslararası film festivallerinde koordinatörlük ve jüri üyeliği görevleri üstlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Mahallemizde Film Çekiyoruz projesinin film tasarım koordinatörlüğünü yürüten Soytok, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyesi yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin, 1976'da Lüleburgaz'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Metin, 1998-2019 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda (İKSV) çalıştı ve vakıf bünyesindeki tüm İstanbul Festivallerinin tanıtım filmlerini hazırlayıp törenlerin sahne yönetmenliğini üstlendi. 2019 yılında Porte Film'i kurarak belgesel yapımcılığı ve yönetmenliğine odaklandı. Metin, Ve Perde! Haldun Taner (2015), La Diva Turca Leyla Gencer (2018), İyi Ki Yapmışım - Metin Akpınar (2020), YAPARSIN ŞEKERİM - Haldun Dormen (2022) ve CANİKO - Yıldız Kenter (2023) isimli pek çok önemli biyografik belgesele imza attı. Metin'in yönettiği GENCO - Genco Erkal (2021) belgeseli ise 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin özel gösterim seçkisinde izleyicilerle buluştu. Başarılı yönetmen, 2026 yılında ise Emel Sayın, Gürer Aykal, Umudun Yüzleri ve Barış İçin Müzik belgesellerinin yapım çalışmalarını sürdürmekte.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyesi Aslı Akdağ ise yönetmen, yapımcı ve fikri mülkiyet hukuku uzmanıdır. Hukuk eğitiminin ardından Film ve Drama Yapımcılığı alanında yüksek lisans yapan Akdağ, yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel Genç Pehlivanlar (2016) ile 66. Berlin Uluslararası Film Festivali Generation Kplus bölümünde Jüri Özel Mansiyon Ödülü kazandı. İlk uzun metraj belgeseli Bekleyiş (2021) ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Ankara Film Festivali ve Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde En İyi Belgesel ödüllerini kazandı. Kurmaca filmi Güve ile Antalya Film Forum'da En İyi Proje Ödülü'ne layık görülen Akdağ, ilk uzun metraj kurmaca filmi olarak çekimlerini gerçekleştirmek üzere yazdığı Sisler Krallığı'nı geliştirmekte; kadınların ve çocukların yaşamlarına odaklanan, aidiyet, kimlik ve toplumsal dönüşüm temalarını araştıran belgesel ve kurmaca projeler üretmeye devam etmekte.

Geçtiğimiz yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film Ödülü'nü Tayfun Belet'in yönettiği Roman Gibi alırken, Belgesel Jüri Özel Ödülü'ne ise Rıza Oylum'un yönettiği Yerli Yurtsuz layık görülmüştü. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller 31 Ekim 2026, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.