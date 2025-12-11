Antep İşi Nakışı Dünya Mirası Listesi'nde

Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde 8-3 Aralık 2025’te gerçekleştirilen 20. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Antep İşi Nakışı dosyası, Türkiye adına UNESCO’nun Temsili Listesine kabul edildi. Beyaz kumaş üzerine beyaz iplikle ilmek çekme ve kesme teknikleriyle yapılan bu geleneksel nakış, bölgenin yüzyıllardır süren el sanatları kültürünü temsil ediyor.

Toplumsal ve ekonomik katkı sağlayan bir miras

Kadınlar için önemli bir gelir kaynağı olan Antep İşi, aynı zamanda sosyal uyumu güçlendiriyor ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunuyor. UNESCO raporunda dosyanın “detaylı ve eksiksiz hazırlandığı” belirtilerek Türkiye tebrik edildi.

Türkiye dünya sıralamasında ikinci

Bu yeni eklemeyle Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ndeki unsur sayısı 32’ye yükseldi. Bunların 14’ü çok uluslu dosyalardan oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye, yaşayan kültür mirasıyla küresel görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.