Bakan Ersoy kütüphanelerdeki Cumhuriyet rekorlarını açıkladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana ülkenin her noktasında çocukların ve gençlerin kütüphane hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi için kapsamlı yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Halkın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yaş ve kesimlere hitap eden yeni nesil kütüphaneleri şehirlerle buluşturduklarını belirten Ersoy, eser sayılarının artırıldığını, kütüphanelerin yeni bölümler ve teknolojik imkânlarla güçlendirildiğini kaydetti.

8 Yılda 900 bin metrekareye ulaştı

Türkiye genelinde bin 300’den fazla kütüphanenin hizmet verdiğini açıklayan Bakan Ersoy, kütüphane kullanım alanı, oturma kapasitesi, üye ve kullanıcı sayılarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirtti.

Bakan Ersoy, son 8 yılda toplam kütüphane kullanım alanının yaklaşık 320 bin metrekareden 900 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 97 binden yaklaşık 160 bin kişiye çıkarıldığını söyledi.

Aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona, toplam kitap sayısının da 19 milyondan 26,1 milyona ulaştığını ifade eden Ersoy, sadece son üç yılda hizmete açılan yeni ve yenilenmiş kütüphane sayısının 245’i geçtiğini bildirdi.

Şırnak’a 8 bin 390 metrekarelik yeni kültür merkezi

Şırnak İl Halk Kütüphanesinin bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, yapının kentin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Kütüphanede 0-3 yaş bebek, 4-6 yaş okul öncesi ve 7-14 yaş çocuk bölümlerinin yanı sıra dört ayrı yetişkin okuma ve araştırma salonu, süreli yayınlar bölümü ve teknik hizmetler birimi bulunuyor.

Görme ve işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hizmet odaları, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, multimedya ve konferans salonu da bulunan kütüphane; araştırma, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Şırnak’ta kütüphane yatırımları sürüyor

Şırnak’ın Molla Ahmed-i Cezerî ve Ahmed-i Hânî gibi önemli isimlerin düşünce ve edebiyat mirasına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, kütüphanelerin bu birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Son beş yılda İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak ilçe halk kütüphanelerinin tefrişlerinin yenilendiğini aktaran Ersoy, Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinin de yeni hizmet binasına kavuşturulduğunu ifade etti.

Kütüphaneler üretim merkezlerine dönüşüyor

Kütüphanelerin artık sadece kitap okunan mekânlar olmadığını belirten Bakan Ersoy, yeni dönem vizyonunu şöyle anlattı:

“‘Üreten Kütüphaneler’ vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürüyoruz. İnovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimizi fikir ve proje geliştirme mekânları olarak işlevsel kılıyoruz.”

Türkiye genelinde 26 müstakil bebek, 75 çocuk, 21 ihtisas ve edebiyat müze, 12 alışveriş merkezi, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanesinin faaliyet gösterdiğini belirten Ersoy, 78 gezici kütüphane aracılığıyla da yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlara hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Dijital dönüşüm, mobil uygulamalar, yapay zekâ kullanımı ve engelli dostu teknolojilerle kütüphane hizmetlerini geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Bakan Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin şehre, bölgeye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.