Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakan Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, işgal ve parça parça pay edilmekte olan vatan toprağının her bir bölgesinin, aziz milletin fertleri tarafından vatana ve bayrağa kan ve can borcunu tereddütsüz ödeme kararlılığıyla savunulmaya başlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkarak bu asil direnişi milli bir irade altında topladığını ve yekvücut bir Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını aktaran Ersoy, "'Ya İstiklal, Ya Ölüm' iradesinin kenetlediği bu aziz millet, imkansız denilen mücadelesini 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandıracak, ardından Gazi'nin, 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emriyle aziz vatan toprağını postallarıyla kirletenlerin son güruhu da Adalar Denizi'nin serin sularında çırpınır halde geldikleri yere gönderilecekti." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 104 yıl önce fiili işgalin bertaraf edildiğini, istiklalin kazanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimi bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni idrak ederken bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her bir proje ve vücuda getirdiğimiz her bir eserin arkasında 104 yıl önce ateşlenen istikbal meşalesinin şu anda bizler tarafından taşındığının bilinci vardır. Dünya döndükçe bu bilinç ve bu meşale nesillerimizle geleceğe yol alacak, mücadelenin hiçbir şekil ve safhasından ödün vermeksizin istiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."