Çizgi roman, sanat ve cosplay İstanbul'da buluşacak

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İstanbul'da çizgi roman ve görsel sanatlar meraklılarını buluşturacak olan etkinlik 24-25 Ekim tarihlerinde Watergarden İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak. İki gün sürecek etkinlikte sanatçılar, illüstratörler, bağımsız üreticiler ve yayınevleri bir araya gelecek.

Çizgi sanatlarının farklı disiplinlerine odaklanan organizasyonda atölye çalışmalarının yanı sıra sanatçı buluşmaları, canlı mural uygulamaları, masaüstü kart oyunu turnuvaları, imza etkinlikleri ve koleksiyon ürünleri de yer alacak.

Çizim ve karakter tasarımı atölyeleri düzenlenecek

Etkinliğin iki güne yayılan atölye programında katılımcılar, sanatçıların rehberliğinde çizim tekniklerinden karakter tasarımına, hareketli görüntüden görsel anlatıma kadar farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirecek.

Doğa Batır'ın "Kendi Stickerını Yap", MRE'nin "Başkasının İşine Karış!" ve Bilge Abur'un "Bunu 5 Yaşındasın Gibi Çiz" atölyeleri programda yer alacak.

Ferhat Akbaba, Flipbook ve Fenakistiskop atölyeleriyle hareketli görüntünün temel prensiplerini katılımcılarla paylaşacak. Tolga Hırşova "Avatarını Yap" ve "Kelime Kartlarıyla Çizim" çalışmalarıyla karakter oluşturma süreçlerine odaklanırken Eda Çağıl Çağlarırmak da "Karakter Tasarımı Atölyesi" düzenleyecek.