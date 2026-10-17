Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru: 1,3 milyon aşıldı, zirvede Efes var

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Türkiye'de tarihi ve kültürel mirası gün batımından sonra da ziyaretçilerle buluşturan gece müzeciliği uygulaması, 2026 yılında rekor kırdı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 8 bin 80 olan ziyaretçi sayısı bu yıl 1,3 milyonu aşarken bazı müze ve ören yerlerinde artış oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamaya gösterilen yoğun ilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı yüzde 32 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulaması kapsamında toplam 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaşıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 32 artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel mirasın gece atmosferinde ziyaretçilerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersoy, ziyaretçilerin yoğun ilgisinin yürütülen çalışmaların karşılık bulduğunu gösterdiğini belirterek müze ve ören yerlerini yaşayan mekânlara dönüştürmek için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

En çok ziyaret edilen yer Efes Ören Yeri oldu

Gece müzeciliğinde ziyaretçi sayısı bakımından ilk sırayı İzmir'deki Efes Ören Yeri aldı.

Geçen yıl 368 bin 731 kişinin ziyaret ettiği Efes, bu yıl yüzde 36 artışla 501 bin 811 ziyaretçiye ulaştı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi ise 277 bin 557 ziyaretçiyle ikinci sıraya yerleşti. Geçen yıl 205 bin 344 kişinin ziyaret ettiği kulede artış oranı yüzde 35 oldu.

Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri de 190 bin 910 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde ziyaretçi artışı yüzde 183'e ulaştı

Gece müzeciliği uygulamasında en dikkat çekici artışlardan biri İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yaşandı.

Geçen yıl 8 bin 789 olan ziyaretçi sayısı, bu yıl 24 bin 850'ye yükseldi. Böylece İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yüzde 183 artış kaydedildi.

Aydın'daki Didim Ören Yeri'nde ise ziyaretçi sayısı 27 bin 846'dan 60 bin 884'e çıktı. Didim'deki artış oranı yüzde 119 olarak gerçekleşti.

Antalya'daki Patara Ören Yeri de ziyaretçi sayısını yüzde 98 artırdı. Geçen yıl 14 bin 141 kişinin ziyaret ettiği ören yeri, bu yıl 28 bin 21 ziyaretçiyi ağırladı.

İzmir Efes Yamaçevler'de ise ziyaretçi sayısı yüzde 82 artışla 10 bin 718'den 19 bin 541'e yükseldi.

Gece müzeciliği 2026'da 22 müze ve ören yerinde uygulandı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı gece müzeciliği uygulaması, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere toplam 22 noktada ziyaretçiler, tarihi ve kültürel mirası gece saatlerinde de keşfetme imkânı buldu.

Ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda bazı ören yerlerinde uygulama süresi uzatıldı.

Galata Kulesi'nde yıl boyunca devam edecek

Gece müzeciliği uygulaması Efes ve Side ören yerlerinde 15 Ekim 2026 tarihinde sona erdi.

Göreme Ören Yeri'nde ise uygulama süresi 31 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. Böylece Göreme'de gece ziyaretleri ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

İstanbul'daki Galata Kulesi'nde gece müzeciliği uygulaması yıl boyunca kesintisiz sürdürülecek.

Bakan Ersoy: Aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğinde ulaşılan ziyaretçi sayısının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gece müzeciliğinde 1 milyon 326 bin ziyaretçiyi geride bıraktık! Tarihimizin ve kültürel mirasımızın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Uygulamada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artış kaydedildiğini belirten Ersoy, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de yeni çalışmalar için motive ediyor. Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak, müze ve ören yerlerimizi yaşayan mekânlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."