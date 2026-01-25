Haldun Dormen’e veda: Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun usta ismi, oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 98 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi.

Anma töreninin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Usta sanatçı, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Cenaze namazı sırasında, 91 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay’ın aniden fenalaşması kısa süreli endişeye neden oldu. Kalabalıktan çıkarılan Günay, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören Haldun Dormen, 21 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Vefat haberini oğlu Ömer Dormen kamuoyuna duyurmuştu.

Harbiye’deki anma töreni, Halit Ergenç’in sunumuyla başladı. Törende, Dormen’in 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı ve sanatçı dostlarının anlatımlarından oluşan özel bir video gösterildi. Gösterimin ardından usta sanatçı dakikalarca alkışlandı.

Törende konuşan oğlu Ömer Dormen, babasına duygusal sözlerle veda etti. Dormen, babasının hayatı boyunca üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Ölene kadar üretmenin ne demek olduğunu hepimize gösterdi. Hayata inanarak, tutunarak hayal ederdi. Bir şeye inandı mı asla vazgeçmezdi” dedi.

Ömer Dormen, konuşmasında babasının Cumhuriyet değerlerine bağlılığına da dikkat çekerek, “Babam bir Cumhuriyet aşığıydı. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, gerçek bir vatanseverdi. Gençlere tiyatro eğitimi vermesi de bu anlayışın bir sonucuydu” ifadelerini kullandı.