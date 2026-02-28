Hamnet için verilen 6 milyon sterlinlik kamu desteği İngilizleri kızdırdı

Oscar adayı dönem filmi “Hamnet” için Universal’a sağlanan 5,7 milyon sterlinlik kamu desteği İngiltere’de tartışma yarattı. 2024’te 810 milyon sterlin kâr eden Amerikan stüdyosunun, Shakespeare’in oğlunun ölümünü konu alan yapımı İngiltere'de çekmesi için devlet teşvikinden yararlandığı ortaya çıktı.

BAFTA ödüllü yapım, kamu desteğiyle çekildi

BAFTA’da “En İyi Film” ödülünü kazanan “Hamnet”, Paul Mescal ve Jessie Buckley’nin başrollerini paylaştığı bir biyografik drama. Film, 2024 yazında Herefordshire’daki Weobley kasabasında ve Elstree Stüdyoları’nda çekildi. Yönetmen Chloe Zhao, Globe Theatre’ın birebir replikasını stüdyoda inşa etti.

İngiltere’de uygulanan teşvik sistemi kapsamında, stüdyolara ülkede yaptıkları harcamaların yüzde 25,5’ine kadar nakit geri ödeme sağlanıyor. Bunun için harcamaların filmin toplam bütçesinin en az yüzde 10’unu oluşturması gerekiyor.

28,4 milyon sterlinlik harcama

Universal’ın İngiltere'de kurduğu Rowan Tree Films adlı şirket üzerinden çekilen film için 2024 sonu itibarıyla 28,4 milyon sterlin harcama yapıldığı bildirildi. Ortalama ekip sayısı 71’e kadar çıktı. Filmin vizyon tarihi nedeniyle toplam maliyetin daha da artması bekleniyor.

İngiltere’de film sektörü büyüyor

2024’te film yapımcılarına toplam 534 milyon sterlin teşvik verildi. Hükümet, artan yaşam maliyetlerine rağmen bu destekleri sürdürme kararı aldı. Öte yandan İngiliz Film Enstitüsü verilerine göre, Birleşik Krallık’ta uzun metraj film harcamaları geçen yıl yüzde 31 artarak 2,8 milyar sterline ulaştı.

Universal’a sağlanan teşvik, kamu kaynaklarının küresel stüdyolara aktarılması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.