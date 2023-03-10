Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu: "Amacım Kral Şakir'i dünyada markalaştırmak"

Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filminin karakter tasarımını hazırlayan Yaşaroğlu, Kral Şakir gibi bir karakteri oluşturmanın çocukluk hayali olduğunu dile getirdi.

Varol Yaşaroğlu, evde çalışarak işe başladığının altını çizerek, "Bir internet sitesi kurmaya karar verdim. 1999 senesinin sonunda, 2000'e yaklaşan senelerde. O yüzden sitenin adını da Grafi2000 koymuştum. Yani o siteyi ilk yayın hayatına soktuğumda evde tek başımaydım. Bir webmaster arkadaşımızla tanıştık, Bülent Kelleroğlu. Gerçekten benim için çok değerli bir insandır. Siteyi yazılımsal olarak o dizayn etti. Benim de o dönemde ürettiğim çeşitli minik flash animasyonlar vardı. Flaş animasyonu, animasyon sektörünü takip edenler iyi bilir zaten. Çok küçük boyutlarda animasyonlar oluşturup onları internette yayınlayabiliyorduk. Böyle güzel bir site yaptık." diye konuştu.

O dönem büyük ilgi gören, komik animasyon serisi 'Noel Dayı'nın tasarımcısı Berk Tokay'ın yanı sıra Onur Demirsoy ve Haluk Can Dizdaroğlu'nun ekipte yer aldığını kaydeden Yaşaroğlu, herkesin kendi animasyonlarını yapıp sitede yayınladığını söyledi.

Yaşaroğlu, Grafi2000'in internetin 1.0 döneminde çok izlendiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Düşünün ortada sosyal medya yok. Ne Instagram var, ne Facebook. Biz animasyonlarımızı izletir hale geldik. Sonrasında internette bu kadar izlenen animasyonlar yapınca, televizyon kanallarını dolaşmaya başladım. O dönemin ünlü talk şovlarına gittim. 'Ben animasyonlar yapıyorum. Bunları internette milyonlarca kişi izliyor. Bunlara küçük küçük skeçler yapsak, sizin programların arasında göstersek falan.' dedim. Hiçbiri kabul etmedi. Bir tek o dönem, Kanal D'nin genel yayın yönetmenine, 'Kafamda bir program var. Ünlüler gelecek, araya animasyon karakterler girecek. Böyle bir şov yapmak istiyorum.' dedim. O kabul etti. Bir çocuk programı gibi başladı aslında ama gerçekten hem çocuklar hem de yetişkinlerin izlediği komik bir program oldu. Adı grafi2000.com'dan türeyen Grafi2000 Komedi diye bir program yaptık. Cem Yılmaz arkadaşım. İlk konuğum Cem Yılmaz'dı. Ardından Beyaz geldi. Türkiye'de ne kadar ünlü varsa, Mazhar Alanson'dan tutun da Özlem Tekin'e kadar hepsi benim konuğum oldu."

"Böylesine gelişmemizi sağlayan şey hep teknoloji oldu"

Grafi 2000'in sloganının, "Mizah dünyasıyla teknoloji dünyasını birleştiren şirket" olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu,"Sinema prodüksiyonları yapmamızı, böylesine gelişmemizi sağlayan şey hep teknoloji oldu. Bilgisayarı, programları iyi kullandık. Bunları nasıl uygulayacağımızı gerçekten iyi analiz ettik. Bu bakış açısıyla hep ilerledik. 2006 senesinde halk oylaması yapıldı internette ve Grafi2000 Komedi en iyi eğlence programı seçildi." dedi.

Varol Yaşaroğlu, Photoshop programıyla fotoğraf üzerinde insanın kafasının büyütülmesinin komik olduğunu, aynı uygulamayı videoda da yapmayı düşündüklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Oradan da çok komik bir şey çıktı. Rahmetli Mehmet Ali Birand, 'Haber öncesinde bana bir program yapın.' dedi. Orada Koca Kafalar'la 'Baba Haber Bülteni' diye bir format yaptık. O program da çok başarılı oldu. Bin program falan sürdü. Bayağı ciddi ve reytinglerde de sürekli üst sıralardaydı. Yetişkinlerin ciddi anlamda Türkiye'de başarılı bir şekilde izlediği aslında tek animasyon programı diyebilirim. Yani yetişkinlere yönelik işler, animasyonlar Türkiye'de çok aşırı başarıya ulaşmamıştır. Ama Koca Kafalar'ın apayrı bir özelliği vardı o anlamda. Ardından Fırıldak Ailesi diye yetişkinlere yönelik bir çizgi dizi yaptık. O da önce bir özel televizyon kanalında 13 program yayınlandı. Sonradan onu internette sponsorlarla uzun yıllar sürdürdük. Onun da ciddi fanları oluştu. Ama bizim kırılma noktamız, Türkiye'de Cartoon Network kanalının ilk defa bir konkur açıp, 'Türkiye'de çocuk konusunda yerli çizgi film yapma kararı aldık.' dediğinde oldu. Konkura katıldık. Kral Şakir'i sunduk oraya."

Kral Şakir dizisinin ilk kez 2016'da yayınlandığının altını çizen başarılı çizer, dizinin inanılmaz bir başarı sağladığını ve ivmenin yükselerek devam ettiğini kaydetti.

"Kral Şakir'in inanılmaz bir lisans başarısı var"

Yaşaroğlu, bu başarının sektör açısından da önemine işaret ederek, "Sadece animasyonda çok izlenen bir programın ötesinde, rekor kıran sinema filmlerinden tutun, 360 derece tiyatrosundan tema parklarına, geldiğimiz noktada bir lisans başarısı var. Yani bu aslında Türkiye'deki animasyon şirketlerinin çok tadamadığı bir zevk aslında. Gerçekten biz burada şu anda Türkiye'nin 1 numaralı çocuk ve aile markası diyebiliriz Kral Şakir için. Çünkü lisansta inanılmaz başarısı var. Hatta yabancı markaların lisanslı ürünlerini bile sollamış durumda." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kaliteli ve çok mükemmel işler üretmek düşüncesiyle çok vakit kaybedildiğinin altını çizen Yaşaroğlu, şöyle konuştu:

"İçeriğimiz basit şeyler bile olsa, senaryomuz kuvvetli olsun. Biz insanları gezdirelim, markalar yaratalım. İzleyici kitlesini elde ettikten sonra zaten para gelir. Yani yeter ki o izleyici kitlesini kazanalım. Biz biraz öyle ilerledik, Kral Şakir'e basit animasyonlarla başladık. Hatta ben karakterleri, 'En basit şekilde nasıl hareket edebilirler?' formunda tasarladım. Çok basit, minnacık vücutları var. Sadece kafalar hep ön plandadır. Bunların hepsi bilinçli seçim. Biz de bilirdik çok ayrıntılı, bütün detaylarına kadar indirgenmiş kollar, vücutlar yapmayı. O tür bir animasyon yapmak istiyorsanız gerçekten yurt dışındaki çok uluslu devasa şirketlerin yaptığı animasyon kalitesinde işler üretmek durumundasınız. Onların da bütçeleri belli. Yani gerçekten milyon dolarlık yatırımlarla sürüyor. Türkiye'deki hiçbir şirketin öyle bir gücü yoktu şu ana kadar."

Varol Yaşaroğlu, hiçbir destek almadıklarını söyleyerek, "Sadece kendimize yaptığımız ürünlerle, o yaptığımız ürünleri doğru yerlerde pazarlayarak bir noktaya ulaştık. Şu anda da aslında bir yatırımcımız yok ama şu noktadan sonra belki de dünyaya açılmada değişik yatırımcılarla çalışılabilir." dedi.

Son yaptıkları filmi Disney Plus'a verdiklerini sözlerine ekleyen çizer, filmin orijinalinin alındığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

"Yaptığımız işin evrensel olduğunu düşünüyorum"

Yaşaroğlu, Kral Şakir yapımlarının iyi bir başarı elde ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaptığımız işin evrensel olduğunu düşünüyorum. Kral Şakir her ne kadar bir Türk ailesi olsa da girdikleri maceralar hep evrensel boyutta. İlk vizyona giren filmimizde oyunlarla ilgili bir şey yapmıştık. Kral Şakir çeşitli oyun etaplarını geçmeye, Youtuber olmaya çalışan bir çocuktu. İkincisi korsanlarla ilgiliydi. Türkiye'de de korsanlarla ilgili geçmiş var ama yurt dışında zaten çok iyi bilinen korsan filmleri var. Bu son, 'Kral Şakir: Geri Dönüşüm' filmimiz bence çok önemli. Animasyon kalitesi açısından diğer filmlerimizin birkaç gömlek üzerinde ama onun dışında, isminden belli, bütün dünyayı ilgilendiren, sürdürülebilir bir dünya konusunda ciddi anlamda, bütün dünyanın sorunu olan geri dönüşümü masaya yatırdık. Filmi izleyen herkes bize aynı şeyi söylüyor; 'Çocuğumuz izledikten sonra, çevreye karşı nasıl duyarlı olabiliriz, nasıl katkıda bulunuruz diye konuşmaya başladı.' Ben bütün dünya çocuklarının ve ebeveynlerinin de aynı bakış açısıyla o filmi seçeceklerini düşünüyorum. Bence çok büyük bir adım bu.

Geri dönüşüm filmi o kadar güzel tepkiler aldı ki. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ilk defa dünyada Şirinler ve Angry Birds ile bir çalışma yapmış. İnsanlara verdikleri güzel mesajlar, 17 küresel amaç var. Eğitimden tutun da çevrenin temiz tutulmasına, nitelikli eğitime kadar çok güzel mesajları var. O konuda bizimle iş birliği yaptılar. Mesela öncelikle Kral Şakir'e geri dönüşüm takvimi çıkardılar. Kapağında filmin afişini bastılar. Kral Şakir'in dizisinde, sinemasında olan bütün mesajlar, takvim sayfaları şeklinde insanlara sunuldu. Çok güzel bir çalışma."

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in Disney Plus ile 26 ülkede yayınlanacağını, dizinin Cartoon Network'te, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 23 ülkede, 8 ayrı lehçede yayınlandığını söyledi.

Türkiye'de Kral Şakir konusunda en üst noktaya ulaştıklarını düşündüğünü dile getiren çizer, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki amacım dünyada bu işi markalaştırmak. Markalaşma yolunda Kral Şakir emin adımlarla gidiyor. Eğer dünyada da gerçekten büyük bir markalaşma yaşanırsa bu bence ülkemiz için muhteşem bir şey olur. Şöyle bir avantajımız var: Türk dizileri dünyada çok büyük rağbet görüyor ve zaten MIPCOM fuarının da kralı bence yaptıkları dizilerle Türkler.

Dizi gerçekten Türkiye'nin çok büyük bir katma değeri. Dünyaya karşı büyük bir ekonomi oluşturdu orada. O dizilerin çok fazla lisans başarısı yok. Onların ürünleri, tişört, oyuncak, vb. gibi bir endüstrileri yok. Bizim avantajımız, biz onun üzerine bir katma değer daha katıyoruz."