'Kelebek Etkisi'nden Örnek Evler Yaşam Köyü’ne destek

Deprem felaketinin bir gün sonrasında, "Deprem bölgesi için ne yapabilirim?" sorusunu kendisine soran bir iç mimarın girişimiyle başlayıp, Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen 4000'den fazla gönüllü ve yüzlerce markanın bir araya gelmesiyle hayat bulan Örnek Evler Yaşam Köyü projesi, bir umut ışığı olmuştu.

Zülal Çakıcı, Hamide Göksan ve ekip arkadaşlarının öncülüğünde Antakya/Hatay'da 66 dönümlük bir araziye konumlandırılan bu özel yaşam köyü, 100 adet tiny house ile tamamen boş bir araziyi yüzlerce insan, yuva, ağaç ve umutla doldurdu.

Örnek Evler Yaşam Köyü, depremden etkilenen ailelere 22 Ekim 2023 tarihi itibarıyla sosyal alanlarıyla da ev sahipliği yapıyor ve rehabilite olmalarını sağlıyor. Proje ekibinden sivil toplum gönüllüsü Tarık Hotamışlıgil: "İstihdam yaratmayı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik ve kendi kendine yetebilen bir yaşam köyü olarak planlanan Örnek Evler’de hala eksik sosyal alanlar var ve yeni evler yapmak istiyoruz. İhtiyaçlara sanatla çözüm sağlamak ve projeyi daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 21-25 Mart’ta Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Kelebek Etkisi" sergisi ile Örnek Evler Yaşam Köyü’nün kelebek etkisiyle hayata geçmesini ve bu gönüllülük projesinin amacını anlatarak toplumun bu özel girişime duyarlılık göstermesine dikkat çekmeyi hedefliyoruz" diyor.

Sergi seçkisinin oluşturulması konusunda, Türkiye'de çağdaş sanatın gelişiminde önemli rol oynayan Galeri Nev İstanbul'un kurucusu Haldun Dostoğlu'nun destekleri alınıyor. Hotamışlıgil: “Bize emanet bırakılan bu topraklara değer katmak için yola çıktık. Birbirinden değerleri birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek “Kelebek Etkisi” sergisinde sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü öne çıkarmayı istiyoruz. Sergiye destek olmak isteyen, bağış yapmak isteyen ve umut dolu bir geleceğe katkı sağlamak adına eser satın almak isteyen tüm gönüllüler, İyilik İçin Sanat Derneği'nin web sitesi (iyilikicinsanat.org) ve sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebilirler” diyor.

Hatay Kuzeytepe Örnek Evler Yaşam Köyü’ne destek amacıyla düzenlenen “Kelebek Etkisi” sergisi 21 -25 Mart tarihleri arasında Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak.

Örnek evler yaşam köyü projesi nasıl oluştu?

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, depremzedelere diğer konteyner kentlerdekinden farklı bir yaşam alanı sunan bir "köy" var; adı Örnek Evler Yaşam Köyü. Burası, depremin hemen bir gün sonrasında, "Deprem bölgesi için ne yapabilirim?" sorusunu kendisine soran bir grup mimarın girişimiyle kuruldu. Onlara katılan sivil toplum gönüllülerin de çabalarıyla birlikte, henüz depremin birinci yılı dolmadan 100 aile doğa içinde ve sosyal alanları da bulunan bu köyde yaşamaya başladı. Antakya Kuzeytepe'deki bu köy, "tiny house" dizayn eden mimar Zülal Çakıcı'nın geçen yıl 7 Şubat'ta mimar arkadaşlarına yaptığı bir çağrıyla ilk tohumları atılan ve bugün yeşermiş olan bir proje. Minimal tasarımlı, kullanışlı prefabrik "küçük evler"e İngilizce'de "tiny house" deniyor. Çağrıyı yaptıktan sonra evlerin tasarımını hızla yapan Çakıcı, başta mimar Hamide Göksan olmak üzere birkaç mimar arkadaşı ve yaklaşık 4 bin gönüllünün katılımıyla birlikte, evleri kısa sürede üretmeye başladılar.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kendilerine bir üretim alanı sağlandı, inşaat firmaları malzeme ve zaman zaman kendi çalışanlarını gönderdi. Bireysel girişimle ve tamamen gönüllükle ilerleyen projede, yaklaşık 2,5 ayda 100 adet ev tamamlandı ve Hatay'daki yerel yöneticilerle yapılan görüşmeler sonunda, Kuzeytepe'deki bir arazi beş yıllığına Örnek Evler projesine tahsis edildi. Mayıs - Ekim ayları arasında bölgedeki altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı, evler altı adet daire oluşturacak şekilde yerleştirildi. Kalacak aileleri belirlemek için Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve bazı derneklere yapılan başvurular değerlendirildi, ailelerle yapılan görüşmeler sonucu 100 aile belirlendi.

Çakıcı önceliği eşini kaybetmiş çocuklu kadınlar, hamile ve yeni doğum yapmış olanlarla, yaşlılar, engelliler, kronik hastalıkları olanlara verdiklerini ancak burada yaşamın sürdürülebilir olması ve toplum dayanışmasının sağlanabilmesi için sağlıklı ve çalışan insanlara da köyde ev tahsis ettiklerini söylüyor.

50 tanesi 16 metrekare, 50 tanesi asma katla birlikte 20 metrekare olan evler ahşap kaplama, yalıtımlı, ve içlerinde mutfak, banyo ve mobilyaları bulunuyor. Kalıcı yerlerine yerleştirildikten sonraysa, evlerin çevresinde yeterli alan olması sayesinde, aileler evlerin girişine ek bölümler yaparak, yaşam alanlarını büyüttü. Yaşam Köyü, imzalanan protokolle birlikte AFAD'a kayıtlı resmi konteyner kentlerden biri oldu.