Kızı otel odasında ölü bulunan Tommy Lee Jones'tan açıklama

34 yaşındaki Victoria Kafka Jones, yeni yılın ilk günü sabaha karşı San Francisco’daki Fairmont Hotel’de bilinci kapalı halde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin aktardığına göre, Jones saat 03.00’e doğru otelin odasında tepkisiz halde tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerde uyuşturucu doz aşımı ihtimali öne çıktı.

San Francisco Adli Tıp Kurumu, hayatını kaybeden kişinin kimliğini doğrularken, Jones’un ailesine resmi bildirim yapıldığını açıkladı. Polis kaynakları, olayda şu ana kadar cinayet ya da şüpheli bir müdahaleye dair bulgu bulunmadığını belirtti.

Aşırı doz şüphesi

Basına yansıyan 911 çağrı kayıtlarında, olayın “aşırı doz” şüphesiyle bildirildiği ve kişinin cilt renginde değişim olduğu ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve tanık olabilecek kişilere çağrıda bulunulduğunu duyurdu.

"Mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz"

Acı haberin ardından The Fugitive ve Men in Black gibi yapımlarla tanınan Tommy Lee Jones, ailesi adına yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gösterdiğiniz tüm iyi dilekler, düşünceler ve dualar için teşekkür ederiz. Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

Aile içi şiddet iddiası

Mahkeme kayıtlarına göre Victoria Jones, geçtiğimiz yıl Kaliforniya’nın Napa County bölgesinde birden fazla kez gözaltına alındı. Nisan ayında uyuşturucu etkisi altında olmak ve kontrollü madde bulundurmak gibi suçlamalarla yargılandı; suçlamaları reddetti. Haziran ayında ise aile içi şiddet iddiasıyla yeniden dava açıldı. Bu suçlamaları da kabul etmedi.

Birkaç filmde oynadı

Victoria Jones, babasıyla birlikte Men in Black II’de kısa bir rol almış, ayrıca One Tree Hill dizisinde ve Jones’un yönettiği The Three Burials of Melquiades Estrada filminde kamera karşısına geçmişti. Çocukluk yıllarından sonra oyunculuğu sürdürmedi; zaman zaman babasıyla kırmızı halı etkinliklerine katıldı.