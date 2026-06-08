Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Şehirlerin miraslarını dünya markası haline getireceğiz

Hamide HANGÜL

TRABZON

Kültür ve Turizm Ba­kanlığınca hayata geçi­rilen “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamın­da düzenlenen “Trabzon Kül­tür Yolu Festivali” başladı. Ta­rihi yapıları, kültürel mirası ve Karadeniz mutfağının özgün lezzetleriyle öne çıkan şehir, konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomiye kadar yüzlerce etkinlikle kül­tür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak. Kültür ve Tu­rizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, açılışta yaptığı konuşma­da, Türkiye Kültür Yolu Festi­vali’nin 2021 yılında tek bir şe­hirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye ve 26 şeh­re ulaşan büyük bir kültür ha­reketine dönüştüğünü söyledi. Yazgı, kültür ve sanatı toplu­mun her kesimine ulaştırma­yı, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturarak kentleri bir dün­ya markası haline getirmeyi he­deflediklerini vurguladı.

“Uluslararası ölçekte marka oldu”

Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne dahil edilen Türkiye Kültür Yo­lu Festivali’nin uluslararası öl­çekte de önemli bir marka ha­line geldiğini kaydeden Yazgı, Trabzon’un, festival kapsamın­da bu yıl dördüncü kez sanatse­verleri ağırladığını belirtti. Yaz­gı, Fatih Sultan Mehmet’in fet­hettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni Sultan Süley­man’ın doğduğu ve Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün ziyaret­leriyle Cumhuriyet tarihine de iz bırakan Trabzon’un, sahip olduğu köklü tarih ve kültürel zenginlikle Türkiye Kültür Yo­lu Festivali’nin en özel durakla­rından biri olduğunu kaydetti.

Trabzon’un sadece tarihiy­le değil, yaşayan kültürel mira­sıyla da ön plana çıkan müstes­na bir kent olduğunu ifade eden Yazgı, Sürmene bıçakçılığın­dan hasır örücülüğüne, kazazi­yeden kemençe yapımına, yayla göçlerinden meşhur horonuna kadar bu zengin hafızanın 9 gün boyunca yeniden hayat bulaca­ğının altını çizdi. Yazgı, UNES­CO Dünya Miras Geçici Liste­si’nde yer alan Sümela Manas­tırı’nda yamaç güvenliği ve kaya ıslahı çalışmalarına titizlikle devam edildiğini vurgulayarak, “Eşsiz duvar resimlerinin res­torasyonunu ileri teknoloji, di­jital belgeleme yöntemleriy­le yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl restorasyonunu tamamlaya­rak hizmete açtığımız Trabzon Kostaki Konağı bu çalışmaları­mızın en güzel örneklerinden biri. İçkale ve Koskarlı mağara­ları kazılarıyla Trabzon’un kök­lü zenginliklerini gün yüzüne çıkarıyoruz” diye konuştu.

Trabzon’un yöresel lezzetle­rinin tanıtımının da festivalde gerçekleştirileceğini dile geti­ren Yazgı, “Festivalimizin en bü­yük yeniliklerinden olan gast­ronomi rotası kapsamında şef Erşan Yılmaz ve uzman kurulu­muzun titizliğiyle belirlenen 51 lezzet noktası ziyaretçilerimiz­le buluşacak ve engin Trabzon gastronomisini tatma imkanı oluşacak.” dedi. Yazgı, 14 nokta­da 57 başlık altında yüzlerce et­kinlik gerçekleştirilerek Trab­zon’un tüm değerlerini dünyaya ilan edeceklerini kaydetti.

Festival 14 Haziran’a kadar sürecek

Açılışın ardından Trabzon Müzesi’ndeki “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini de ziyaret eden Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, aynı mekanda yer alan, bıçakçılık, sepet örücülüğü, bakırcılık, yorganlama, kazaziye ve telkari gibi yöresel el sanatlarının tanıtıldığı “Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi” hakkında yetkililerden ve sanatkarlardan bilgi aldı. Programa, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelek, Büyükşehir Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve davetliler katıldı. Öte yandan Akçaabat ilçesinde festival etkinlikleri kapsamında “Çocuk Köyü” kuruldu. Festival, 14 Haziran’a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.