Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Şehirlerin miraslarını dünya markası haline getireceğiz
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 4. kez Trabzon’da başladı. 9 günlük festival kapsamında 14 noktada 57 başlıkta yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerin miraslarını herkesle buluşturarak dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Hamide HANGÜL
TRABZON
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında düzenlenen “Trabzon Kültür Yolu Festivali” başladı. Tarihi yapıları, kültürel mirası ve Karadeniz mutfağının özgün lezzetleriyle öne çıkan şehir, konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomiye kadar yüzlerce etkinlikle kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2021 yılında tek bir şehirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye ve 26 şehre ulaşan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü söyledi. Yazgı, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturarak kentleri bir dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
“Uluslararası ölçekte marka oldu”
Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne dahil edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası ölçekte de önemli bir marka haline geldiğini kaydeden Yazgı, Trabzon’un, festival kapsamında bu yıl dördüncü kez sanatseverleri ağırladığını belirtti. Yazgı, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretleriyle Cumhuriyet tarihine de iz bırakan Trabzon’un, sahip olduğu köklü tarih ve kültürel zenginlikle Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en özel duraklarından biri olduğunu kaydetti.
Trabzon’un sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürel mirasıyla da ön plana çıkan müstesna bir kent olduğunu ifade eden Yazgı, Sürmene bıçakçılığından hasır örücülüğüne, kazaziyeden kemençe yapımına, yayla göçlerinden meşhur horonuna kadar bu zengin hafızanın 9 gün boyunca yeniden hayat bulacağının altını çizdi. Yazgı, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda yamaç güvenliği ve kaya ıslahı çalışmalarına titizlikle devam edildiğini vurgulayarak, “Eşsiz duvar resimlerinin restorasyonunu ileri teknoloji, dijital belgeleme yöntemleriyle yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtığımız Trabzon Kostaki Konağı bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri. İçkale ve Koskarlı mağaraları kazılarıyla Trabzon’un köklü zenginliklerini gün yüzüne çıkarıyoruz” diye konuştu.
Trabzon’un yöresel lezzetlerinin tanıtımının da festivalde gerçekleştirileceğini dile getiren Yazgı, “Festivalimizin en büyük yeniliklerinden olan gastronomi rotası kapsamında şef Erşan Yılmaz ve uzman kurulumuzun titizliğiyle belirlenen 51 lezzet noktası ziyaretçilerimizle buluşacak ve engin Trabzon gastronomisini tatma imkanı oluşacak.” dedi. Yazgı, 14 noktada 57 başlık altında yüzlerce etkinlik gerçekleştirilerek Trabzon’un tüm değerlerini dünyaya ilan edeceklerini kaydetti.
Festival 14 Haziran’a kadar sürecek
Açılışın ardından Trabzon Müzesi’ndeki “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini de ziyaret eden Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, aynı mekanda yer alan, bıçakçılık, sepet örücülüğü, bakırcılık, yorganlama, kazaziye ve telkari gibi yöresel el sanatlarının tanıtıldığı “Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi” hakkında yetkililerden ve sanatkarlardan bilgi aldı. Programa, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelek, Büyükşehir Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve davetliler katıldı. Öte yandan Akçaabat ilçesinde festival etkinlikleri kapsamında “Çocuk Köyü” kuruldu. Festival, 14 Haziran’a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.