Müzelerde yeni dönem: T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

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Müze ve ören yerlerine girişten ödeme sistemlerine, sesli rehberden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar ziyaretçi deneyimini değiştirecek kapsamlı bir dijital altyapı hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom iş birliğinde yürütülen projede, müze mağazaları ve kafeteryalar da dönüşüm kapsamına alınacak.

216 müze ve ören yerinde dijital dönüşüm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerinde yeni nesil ziyaretçi deneyiminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Telekom heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve uygulama takvimi değerlendirildi. Ersoy, projenin geldiği aşama hakkında heyetten bilgi aldı.

Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan projeyle gişe operasyonlarından ziyaretçi hizmetlerine, veri güvenliğinden müze mağazalarına kadar uzanan bütünleşik bir dijital yapı kurulacak.

Akıllı biletleme, 5G ve yapay zekâ devreye girecek

Yerli ve millî altyapıyla hayata geçirilecek sistem kapsamında akıllı biletleme, çok kanallı dijital ödeme, yapay zekâ destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, sesli rehber ve dijital arşivleme kullanılacak.

Projede ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları devreye alınacak.

Fiber altyapı, yaygın kablosuz internet sistemleri ve 5G entegrasyonu ile ziyaretçilere daha hızlı, güvenli ve nitelikli hizmet verilmesi hedefleniyor. Kültürel mirasa ilişkin stratejik veriler ise Türkiye sınırları içerisindeki yerli ve millî altyapılarda korunacak.

T.C. kimlik kartı Müzekart olarak nasıl kullanılacak?

Yeni sistemin dikkat çeken değişikliklerinden biri Müzekart uygulamasında olacak.

Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak kullanım süresi sona eren kartlarda T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden T.C. kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecek.

Müze mağazaları ve kafeteryalar da sisteme dahil

Dijital dönüşüm yalnızca müzelere giriş ve biletleme işlemleriyle sınırlı olmayacak. Müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve diğer ziyaretçi hizmetleri de yeni sisteme dahil edilecek.

Müze mağazalarında geleneksel Türk el sanatları, Türk kahvesi ve lokumu, Türk halıcılığı ve geleneksel süsleme sanatları gibi Türkiye'nin kültürel değerlerini yansıtan ürünlere yer verilecek.

Bakanlık tarafından belgelendirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar ile geleneksel el sanatları ustalarından temin edilen ürünlerin yurt dışı satışlarının yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Dijital dönüşüm ne zaman tamamlanacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 216 müze ve ören yerini kapsayan çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Ersoy, yeni sistemle akıllı biletlemeden dijital ziyaretçi yönetimine, veri güvenliğinden yeni nesil müzecilik uygulamalarına kadar birçok alanda kapsamlı dönüşüm sağlanacağını belirtti.

Bakan Ersoy, çalışmalar tamamlandığında kültürel mirasın teknolojinin imkânlarıyla buluşturulacağını, ziyaretçilere daha hızlı, güvenli ve nitelikli bir deneyim sunulacağını ifade etti.