Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında” tablosu rekor fiyata satıldı

Osman Hamdi Bey’in önemli eserlerinden Cami Kapısında (At the Mosque Door) adlı tablo, Londra’da Bonhams Müzayede Evi tarafından düzenlenen “19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı” müzayedesinde 3 milyon 678 bin 400 sterline (yaklaşık 4,92 milyon dolar / 218 milyon 282 bin TL) alıcı buldu.

Bonhams’ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O’Brien, 208 x 109 santim boyutlarındaki tablo için “Hem ölçek hem de detay açısından muhteşem” değerlendirmesinde bulundu.

Eser, sanatçının en dikkat çekici çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor ve Osman Hamdi Bey’in özgün üslubunu yansıtan önemli bir oryantalist tablo olarak öne çıkıyor. Alıcının kimliği henüz açıklanmadı.