Poyraz Karayel'deki rolüyle tanınmıştı: Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde fenalaştı. Eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptı. Arslan, daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak 45 yaşındaki oyuncu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arslan’ın ölüm sebebine ilişkin hastane tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle adım attı.

1998’den itibaren tiyatro sahnesinde yer alan sanatçı, “Daire”, “Yurt”, “Teslimiyet” gibi filmlerde rol aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi yapımlarla çıktı.